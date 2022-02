Partie elitních hráčů Age of Empires 2 trvala šedesát hodin, báli se usnout

Každý hráč už se jistě někdy dostal do situace, kdy už by nutně potřeboval dělat něco jiného, ovšem od dění na obrazovce se nedalo odpoutat. Obzvláště multiplayerové tituly jsou v tomto zrádné a ani nechceme vědět, kolik lidských vztahů se rozpadlo jen kvůli tomu, že jednoduše nejdou pauznout.

Bitva pokračovala i dlouho poté, co byly vytěženy všechny nerostné zdroje.

Troufám si však tvrdit, že nikdo z vás se nedostal do tak extrémní situace, jako dva elitní hráči kultovní strategie Age of Empires 2, známí pod přezdívkami Rubenstock a Andre_2i. Zatímco průměrný zápas v této hře trvá cca 60 minut, jejich soupeření se protáhlo až na šedesátinásobek.

Ze začátku partie tomu ovšem nic nenasvědčovalo, a standardní úvodní oťukávání bylo poměrně dynamické. Jenže poté, co oba spotřebovali všechny zdroje na mapě, se ukázalo, že ani jeden nemá dostatek sil na to, aby svého protivníka přetlačil. V následní sérii nic neřešících šarvátek oba přišli o většinu svých bojových jednotek a jelikož se klíčové budovy, jejichž zničení je podmínkou vítězství, dokážou bránit samy, dostali se do téměř neřešitelné situace.

Rumun Andre_2i měl k dispozici pouhé čtyři vesničany, se kterými za daných okolností zvítězit nešlo, přesto se rozhodl nevzdat se. Oproti tomu Fin Rubenstock na tom byl s několika ozbrojenými velbloudy výrazně lépe, dokud si však jeho soupeř dával pozor, mohl o ně snadno přijít.

Vítěze partie nakonec určila až technická chyba.

A tak začala zákopová válka, kdy více nestrategický um o vítězi rozhodla vytrvalost a trpělivost. Oba mladí muži sice brali rozehranou partii vážně a streamovali ji na internet, na druhou stranu ovšem nechtěli zanedbávat svůj skutečný život. Patovou hru tak nechali běžet na pozadí a jen občas testovali, zdali je soupeř vzhůru. Rubenstock se dokonce zpětně nechal slyšet, že si od hry odskočil na rande. Nachytat na švestkách se jim ovšem vzájemně nepodařilo, a z plánovaného ranního přepadu tak nakonec bylo jen přání dobrého rána.

O vítězství tak nakonec musela rozhodnout až vyšší moc, v tomto případě výpadek internetu na straně finského hráče. Andremu se tedy jeho houževnatost vyplatila a po cca šedesáti hodinách reálného času si připsal vítězství, jehož význam je ovšem pouze symbolický. Ani Rubenstock ovšem nemusí smutnit, neobvyklá partie přilákala spoustu diváků, z nichž mnozí se stali jeho sledujícími.

Největší satisfakce se tak nakonec dostalo samotným autorům hry, kteří dokázali takovéto neobvyklé dobrodružství technologicky zajistit. Hra i servery jsou evidentně pořádně odladěné. Detailní rozbor zápasu včetně záznamů klíčových částí si můžete prohlédnout na této adrese.