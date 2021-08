Podívejte se, jak se hraje za Čechy v chystaném přídavku k Age of Empires 2

O přidání Čechů, coby hratelného národa, sní tuzemští fanoušci už od roku 1999, kdy Age of Empires 2 vyšlo. Díky neuvěřitelné popularitě hry, kterou dodnes pravidelně hrají desítky tisíc lidí, se nakonec přece jen dočkají. I když má ještě letos vyjít oficiální čtvrtý díl, vývojáři stále pracují i na rozšířeních pro ten druhý a v chystaném DLC Dawn of the Dukes přidají národy Čechů a Poláků.



Kromě několika nových jednotek a technologií je hlavní lákadlo ve třech nových příběhových kampaních, z nichž jedna sleduje kariéru vojevůdce Jana Žižky. Nepůjde přitom jen o slepenec několika misí, ale hráči se mohou těšit i na plně namluvené příběhové předěly. Jak bude znít jeden z našich nejproslulejších vojevůdců v anglickém dabingu, si můžete poslechnout v novém traileru, jehož účelem je nalákat vás k předobjednávce.

Dawn of the Dukes bude k dispozici již v úterý 10. srpna, a to za cca 250 Kč.