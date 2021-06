Podívejte se, za jaké národy budeme moci hrát v Age of Empires 4

Během hlavní konference Microsoftu informace o připravovaném čtvrtém díle historické strategie Age of Empires trochu zapadly, hra totiž nevyjde na xboxech, ale jen na PC. Fanouškům ovšem bylo vše vynahrazeno ve čtvrtečním dodatečném diskusním panelu, kde její tvůrci dostali spoustu prostoru rozpovídat se o všech novinkách. Mimo jiné jsme se dozvěděli kompletního nabídku národů, za které si budeme moci zahrát.

V době uvedení hry jich bude k dispozici osm: Angličané, Indové, Číňané, Mongolové, Francouzi, Rusové, Svatá říše římská a Abbásovci (muslimové).

Další národy do hry budou postupně přibývat, ať už samostatně, tak i formou placených DLC, jak to funguje například v Age of Empires 2. Kdo ví, třeba se jednou opět dočkáme i Čechů.

Datum vydání Age of Empires 4 je naplánováno na 28. října, ještě předtím bychom se měli dočkat otevřené bety. Od prvního dne budou k dispozici v rámci předplatného Game Pass.