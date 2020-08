Legendární Age of Empires 3 se vrací, podívejte se na vylepšenou grafiku

Třetí díl historické strategie Age of Empires je jednou z nejvíce nedoceněných her vůbec (viz náš článek). Vývojáři se nebáli zasáhnout do základních mechanismů oblíbené série, což jim u fanoušků nepřineslo příliš pochopení, to ale rozhodně neznamená, že by šlo o špatnou hru.

Již 15. října dostane tento titul možnost reparátu. Stejně jako první (naše recenze) i druhý (naše recenze) díl se i trojka dočká pořádného remasteru. Samozřejmostí je mohutně vylepšená grafika, a to až do rozlišení 4K, to je ale jen začátek. Kromě nových národů Inků a Švédů se můžete těšit i na dva nové módy. V Historical Battles si na vlastní kůži můžete vyzkoušet ty nejzajímavější vojenské konflikty historie, Art of War Challenges zase důkladně prověří vaše taktické dovednosti v extrémně obtížných bitvách.

Age of Empires III: Definitive Edition vyjde již 15. října jako součást předplatného Xbox Game Pass, k zakoupení bude však i na Steamu.