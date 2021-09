Kombinace Dooma a Age of Empires je bizarní, ale funguje

Jen těžko byste hledali slavnější hru, než je legendární střílečka Doom. Do historie se však nezapsala extrémní brutalitou, jak jí v době vydání bylo vyčítáno, ale nadčasovou hratelností.

Ještě čtvrt století od jejího vydání vznikají fanouškovské modifikace, sám její autor John Romero stále vydává nové epizody (viz naše recenze hry Sigil), lidé se jí pokouší rozběhat i na těch nejméně pravděpodobných přístrojích, jako je termostat nebo ultrazvuk (viz náš článek). Ale Doom ve formě real-timové strategie? To jsme tu snad ještě neměli…



Šikovný fanoušek se stylovou přezdívkou HELLKNIGHT61 převedl první čtyři epizody Dooma do enginu Age of Empires 2 a jakkoli to může vypadat bizarně, výsledek se dá skutečně hrát. Svého mariňáka ovládáte jako klasickou jednotku myší, kromě klikání na nepřátele ale musíte zároveň myslet i na uhýbání. Dokonce je tu i možnost sprintovat, měnit zbraně (BFG samozřejmě nechybí) a přepínat tlačítka. Bohužel celé je to tak těžké, že jsem se nebyl schopný prokousat ani přes úvodní tutoriál. Povede se vám lépe?

Age of Doom si můžete stáhnout zdarma tady, jako samostatný spouštěcí soubor, k němuž nebudete potřebovat vlastnictví ani jedné z obou her.