Stronghold je mrtvý, ať žije Age od Respair. Doufejme

Poslední díl Strongholdu se příliš nepovedl (naše recenze), vývojáři této legendární strategické série se poté zmohli už jen na remake prvního dílu, což je důkaz jejich kreativního úpadku. Fanoušci ovšem nemusí věšet hlavu, na uvolněné místo se hned hlásí další adept.

Unreal Engine slibuje realsiticky vypadající bitvy stovek jednotek.

Age of Respair svoji inspiraci nijak nezastírá a k odkazu Strongholdu se hrdě hlásí. „Stavte velké hrady s opevněním, spravujte zdroje a výrobní řetězce a rozvíjejte ekonomiku. Sestavte obrovskou armádu a obléhejte nepřátelské hrady. Staňte se vůdcem a veďte svůj lid k obnově království,“ píše se na steamovém profilu hry, která by měla vyjít někdy v průběhu příštího roku. Hlavním tahákem by měla být skvělá grafika podpořená moderním Unreal Enginem páté generace. Díky němu dokážou vývojáři zobrazit najednou stovky detailních jednotek, které budou vzájemně bojovat o holý život při dobývání hradů.

Kromě vedení bitev samozřejmě nesmíte zapomínat ani na ekonomickou stránku věci, ze svých poddaných tak budete muset vymáčknout co nejvíc. Jestli toho dosáhnete drakonickými tresty anebo štědrými odměnami je přitom zcela na vás, oba přístupy mají svá pro a proti,