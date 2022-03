Jedna z prvních videoher vůbec se dočká remaku pro virtuální realitu

Remaků a remasterů vzniká v posledních letech snad až příliš, pro vydavatele je to totiž snadný způsob, jak jen s minimální námahou opakovaně podojit věrné fanoušky (viz například loňská trilogie Grand Theft Auto).

Colossal Cave 3D Adventure bude dokonce podporovat i přilby pro virtuální realitu.

V případě čerstvě oznámeného Colossal Cave Adventure ovšem její autory z čiré zištnosti podezírat nemůžeme, těch pamětníků, kteří originál hráli v roce 1976, kdy vyšel, totiž určitě po světě moc neběhá.Původně vyšel pouze na sálových počítačích PDP-10, ke kterým tehdy mělo přístup jen pár vyvolených.

Počítačový genius a také nadšený jeskyňář Will Crowther v Colossal Cave Adventure položil základy příběhovým počítačovým hrám. Z dnešního pohledu šlo o klasickou textovku, kdy se na obrazovce objevil popis prostředí a hráč se ve světě pohyboval vypisováním jednotlivých příkazů. Jeho úkolem bylo vstoupit do jeskynního labyrintu, sesbírat poklady a zase se vrátit ven.

O významu hry dostatečně svědčí fakt, že ji jako hlavní zdroj inspirace citují autoři daleko známějších titulů, jako třeba Zork nebo Rogue, od roku 2019 má pak i své čestné místo ve videoherní síni slávy (viz náš článek).

Ken a Roberta Williamsovi se k hernímu vývoji vrací po dvaceti letech.

Přesto nápad na její remake všechny zaskočil, přeci jen videohry se od té doby zásadně posunuly. Manželé Ken a Roberta Williamsovi, známí především jako zakladatelé dnes už nefunkční společnosti Sierra On-Line, si ovšem myslí, že její obsah je univerzálně srozumitelný a bude fungovat i dnes.

„Je to určitě adventura, ale má také akční prvky, humor, roztomilé a zábavné postavy, místy je strašidelná, má bodový systém a je neuvěřitelně náročná,“ vysvětlila Roberta magazínu PC Gamer, proč se po takřka dvaceti letech znovu vrátili k tvorbě her. Nejsou na to sami, pomáhá jim několik přátel. Tam kde totiž minule stačil text a bujná představivost musí dnes nastoupit 3D modely a dokonce i podpora virtuální reality, což přeci jen nějaký čas zabere.

Nakonec se vše podařilo a hry bychom se měli dočkat ještě letos na podzim. Prodejní hit z toho asi nebude, ale na druhou stranu žádnou starší hru už asi nikdo remasterovat nebude.

Mimochodem pokud si toužíte vyzkoušet originál, můžete tak zdarma učinit na této stránce.