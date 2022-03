Trvalo to pět let, než se na Switchi objevila často žádaná funkce

Po adresářích, tedy možnosti shlukovat hry podle vlastního uvážení, volali hráči na Switchi prakticky od uvedení konzole v roce 2017. Oba předchůdci, tedy domácí konzole Wii U i handheld 3DS, adresáře měli. Trvalo to pět let, než se na Switchi objevilo něco podobného.

Nejnovější systémová aktualizace 14.0.0 ovšem nepřidává adresáře (folders), ale skupiny (groups). Což je lepší, protože zatímco v rámci adresářů jen přesouváte hry, u skupin může být jedna hra ve více skupinách.

Funguje to tak, že na domácí obrazovce rozkliknete položku All Software a posléze zmáčknete tlačítko L. Tím se dostáváme na plochu, na níž vytváříme nové skupiny a ty již vytvořené zde vidíme. Vypadá to hezky, je to intuitivní, v čem je tedy háček?

Skupiny se bohužel neobjevují na domácí obrazovce konzole. Dokonce chybí i rychlý přístup k vytvořeným skupinách. To znamená, že když chcete na plochu s vytvořenými skupinami, musíte pokaždé odscrollovat k All Software, rozkliknout položku a zmáčknou L. Což není dobré řešení. Doufejme, že Nintendo ještě něco vymyslí, protože takto je to v podstatě na nic.