Nová Fifa má nečekanou konkurenci, na Steamu vyjde stařičký Actua Soccer

FIFA 23 bude po třiceti letech tím posledním dílem zavedené série, o který se postará vydavatelství Electronic Arts a další osud značky je nejasný. EA budou od příštího roku jednoduše pokračovat pod novým názvem EA Sports FC, ale jestli se najde někdo nový, kdo zaplatí miliardu dolarů, kterou organizace FIFA požaduje za čtyři roky využívání své licence (viz náš článek), není vůbec jisté.

Co si budeme nalhávat, 3D hry z minulého tisíciletí nezestárly dobře.

Konkurence je přitom důležitá a pravda je, že fotbalové hry ji potřebuje jako sůl. Obzvláště poté, co Konami se svojí sérií eFootball (dříve Pro Evolution Soccer) v posledních letech nebezpečně hazarduje (viz náš článek). Zavedené rivalství těchto značek ovšem brzy okoření nečekaný narušitel, po 25 letech od vydání se totiž na Steamu nečekaně zjeví Actua Soccer 2.

Holedbá se titulem první 3D fotbal v historii a na jeho grafice je to bohužel patrné. Zatímco primitivní herní mechanismy většiny starých her fungují dodnes (zdravíme třeba Sensible Soccer), zdejší odporné geometrické útvary bojující o hranatý míč působí z dnešního pohledu až nemístně. A to i přes fakt, že se o jejich rozpohybování postarala skrze technologii motion capturingu tehdejší hvězda Michael Owen.

Právě nostalgie ke starým fotbalovým legendám je asi tím jediným důvodem, proč se ke hře po týdnu od vydání letošní Fify vracet. Vždyť kdo z pamětníků by si nechtěl připomenout časy, kdy mohl oslavovat reprezentační góly Pavla Kuky, Vladimíra Šmicera, Horsta Siegela, Luboše Kozla nebo Karla Rady?

Novou Fifu už pár dnu hrajeme a je fajn, na české hráče však ve svém režimu legendárních hráčů bohužel zapomíná.

Actua Soccer 2 bude na Steamu k mání od 10. října, spolu se svým tenisovým bratříčkem Actua Tennis. Cenu bohužel neznáme, ale s největší pravděpodobností bude o „něco málo“ levnější než těch 1 700 Kč, které stojí základní verze Fify 23 na PC.