Počítačem řízené postavy ve střílečkách jsou od těch hráčských jasně rozeznatelné. Nejde jen o styl hry, ale také generické hlášky typu „kryj mě“ nebo „pozor, granát“. Patent podaný firmou Activision, pod níž spadá značka Call of Duty, by to mohl změnit. Zároveň však vyvolává otázky.
Jak by to fungovalo? Hra sleduje klíčové okamžiky, mezi něž patří úmrtí, headshot, výhra či prohra a nahrává reakci uživatelů z voice chatu. Daná událost a reakce hráče slouží k trénování neuronové sítě, která se učí rozeznávat emoce. Velký jazykový model (LLM) pak pomůže s rozpoznáním jazyka, případně rovnou lokalizací.
Systém si udržuje profil každého hráče, který sleduje jazyk, geografickou lokalitu a míru zapojení. Podle profilu se vytváří filtr, který vybírá vhodné hlášky. Když se stane podobná událost, systém pro nehráčské postavy vygeneruje hlášku ve stejném duchu. Hráči (například bez mikrofonu) by si mohli nastavit i to, že bude hra mluvit za ně.
Celý systém má ovšem dvě zásadní slabiny. První se týká soukromí – patent zatím nijak neřeší, jak získat souhlas hráčů. A pokud je voice chat externí, bude to ještě složitější.
Druhá slabina je v tom, že někteří hráči jsou toxičtí nebo příliš vulgární. Když něco takového proklouzne filtrem moderace, může dojít k opravdu vtipným situacím. Ale problém bude spíš opačný – nehráčské postavy budou znít až moc slušňácky, protože víc jim moderační filtr neumožní. Místo obvyklého sh*t nebo ku**a tak může zaznít třeba do háje zeleného. Samozřejmě nelze pochybovat o tom, že hráči by dřív nebo později dokázali donutit říkat NPC nějaké absurdity.
Každopádně je to pouze patentová přihláška, u níž to může také skončit. Neznamená to, že Activision na něčem takovém skutečně pracuje.