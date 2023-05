Activision Blizzard vydělává víc na PC než na konzolích, mobily ale vedou

Kolem vydavatelství Activision Blizzard bylo loni pořádně rušno, jedno z největších herních vydavatelství měl totiž v plánu odkoupit Microsoft. Plánovaná transakce se ovšem zadrhla na britských regulačních úřadech a je otázkou, jestli nakonec vůbec proběhne (viz náš článek).

Mobilní Diablo sice není tak dobré jako originál, peněz ale vydělává spoustu.

Neznamená to však, že by videoherní gigant vedený neoblíbeným pragmatikem Bobbym Kotickem (viz náš profilový článek) byl zralý na ručník do ringu, naopak. Díky franšízám jako Call of Duty, Overwatch nebo Candy Crush stále ročně generuje miliardy dolarů. Z nově zveřejněných finančních dat je ovšem patrné, že se poměrně razantně mění struktura jejich obstarávání.

Nejvíc samozřejmě opět vydělala mobilní divize. Kromě nesmrtelné Candy Crush Sagy, jejíž první verze vyšla už před víc než deseti lety, a „odlehčeného“ Call of Duty se pod toto číslo výrazně podepsalo i kontroverzní Diablo Immortal. Na druhém místě už ale překvapivě nejsou klasické konzole, kam patří souhrnně aktuální i minulá generace xboxů a playstationů, ale PC.

World of Warcraft loni dostal nový datadisk, který notně zahýbal se zisky.

Je to způsobeno pravděpodobně tím, že novinky loni přicházely především ze strany Blizzardu, který se stále zaměřuje spíš na tuto platformu. Overwatch 2 sice existuje i na konzolích, vzhledem k jeho kompetitivní povaze však spousta lidí dává raději přednost pohodlnějšímu ovládání klávesnicí a myší. Druhým důvodem je World of Warcraft, který koncem loňského roku dostal datadisk. Legendární MMORPG přitom na konzolích vůbec nevychází.

Jestli je výrazný nástup PC scény jen nahodilým výkyvem, nebo půjde o nový trend, se dozvíme nejspíš až za rok. Hodně by ovšem mohly napovědět prodeje Diabla 4, které by mělo vyjít již počátkem června.