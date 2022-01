Akcie Sony se v reakci na odkoupení Activisionu propadly o 13 procent

Včerejší odkoupení firmy Actvision-Blizzard Microsoftem šokovalo celý herní průmysl (viz náš článek). Jaké budou důsledky tohoto kroku ukáže až budoucnost, zatím se však pro běžné hráče nic nemění. Žádné nové hry do Game Passu zatím nezamířily, majitelé playstationů mohou své Call of Duty v klidu hrát dál a Bobby Kotick stále pobírá svůj neuvěřitelný plat.

Microsoft už se nechal slyšet, že nechce štěpit komunitu zavedených značek. Co to však znamená?

Zato obchodníkům na burzách celá transakce nadělala spoustu vrásek. Hodnota akcií obou stran „obchodu desetiletí“ letí nahoru a táhne s sebou mimo jiné i ostatní veliké herní společnosti jako Square Enix, Capcom, Ubisoft nebo Konami.

Jen v Sony zažívají veliký propad. Největší konkurent Microsoftu na konzolovém trhu přišel za pouhý den o 20 miliard dolarů, tedy zhruba 429 miliard českých korun, což je téměř 13 % dosavadní hodnoty společnosti.

Podle britského Eurogameru jde o největší propad od roku 2008, kdy společnost musela stahovat z prodeje více než 100 000 notebooků kvůli hrozbě přehřátí a vzplanutí.