Je to macek. Prohlédli jsme si největší přenosnou herní konzoli

Streamer Tyler Blevins, známý (nejen) hernímu světu pod přezdívkou Ninja má ve svých třiatřiceti letech už vyděláno dostatek na to, aby nemusel do konce života hnout ani prstem. I tak ovšem lituje...

Nejoblíbenější česká hra posledních let je dočasně zadarmo. Pokud jste se ke Kingdom Come dosud nedostali, lepší příležitost už asi nikdy mít nebudete. Jen si musíte pospíšit a vyzvednout si ji na...

Hráči se bouří proti korektním hrám. Které to mohou schytat příští rok?

Rok 2024 se ve videoherním světě mimo jiné zapsal do historie v ohledu velkých bojkotů politicky korektních her. Vypadá to, že tento trend nepoleví ani v příštím roce, jelikož se už teď někteří hráči...