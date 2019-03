Herní archeolog vypátral 30 let starou, nikdy nevydanou bojovku

Ve srovnání s hudbou nebo literaturou je sice historie her vcelku krátká, ale to neznamená, že by nebyla dost zajímavá. Pokud jste hráli již v osmdesátých letech, můžete se oficiálně považovat za dinosaury, vždyť se kvůli herním artefaktům té doby lidé skutečně hrabou v zemi, jako by snad šlo o pozůstatky dávných civilizací.

Youtuber Archon 1981 ukazuje vzácný cartridge s nikdy nevydanou hrou UWC na konzoli NES.

Nic takového sice youtuber Stephan Reese, známý pod přezdívkou Archon 1981, dělat nemusel, ale i tak je jeho nález obdivuhodný. Podařilo se mu totiž od bývalého zaměstnance Nintenda získat třicet let starou cartridge se hrou, která nikdy nebyla oficiálně vydaná. UWC je „simulátor“ wrestlingu a to dokonce podle prvních videí i docela povedený.

Stephen proto požádal o pomoc nadaci Video Game History Foundation, která obsah cartridge se hrou digitalizovala, navíc se jim podařilo hru dohrát do konce.

Proč v podstatě hotová hra nebyla nikdy vydána, není bohužel známo, určitě to však nebylo kvůli její mizerné kvalitě. Dodnes stylová retrografika zobrazuje hned osm vzhledově rozdílných zápasníků, kteří mají na tehdejší dobu až neobvyklé bohatou paletu úderů. Dokonce je možné vyhodit svého protivníka mimo zápasnický ring!

Jak dokazuje tato obrazovka, hra měla vyjít před třiceti lety.

Možná vám v dnešní době nabušených herních počítačů schopných zobrazit takřka fotorealistckou grafiku přijde snaha o restaurování 8bitové hry lehce úsměvná, pokud ne vyloženě jako plýtvání časem, ale nenechte se mýlit. Jednak mají staré hry svoji nezpochybnitelnou sběratelskou hodnotu (viz náš nedávný článek o rekordní herní aukci), jednak podobné tituly představují samotnou esenci videoherní zábavy.

Tam, kde dříve nebyl dostatek výpočetní síly, museli autoři pracovat s propracovanými herními mechanikami. Ostatně Nintendo na podobné filozofii staví dodnes a jak se mu panečku daří.