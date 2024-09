Rozšíření české husitské hry láká na středověké turnaje a intriky

Příběh DLC se odehrává na hradě Pernštejn. Hlavním motivem je turnaj, v rámci nějž rytíři skládají hold kráse a ctnosti panny Magdalény, dceři hradního pána. Hlavní hrdina Hynek ovšem nebude jen zápolit, čeká na něj nový příběh a spiknutí, které bude muset odhalit.

„DLC nebude jen o soubojích na kolbišti, ale také o intrikách a tajemstvích, které budou hráči postupně odhalovat. Bude v něm vše, co hráče bavilo v základní hře a ještě mnoho navíc. Bude to i vhodná vstupní brána pro úplně nové hráče,“ oznámil tvůrce hry Petr Kubíček.

Z dřívějška víme, že se můžeme těšit na souboje na koni, ale i muže proti muži a v lukostřelbě. Ve večerních hodinách se naopak bude hodovat. Hráči se potkají s novými postavami, mezi nimiž je proradný hradní pán Vilém z Pernštejna či válečníci Jan Sokol z Lamberka a Jan Žižka. Hráči budou muset odhalit jejich slabé stránky a použít je proti nim. Délka rozšíření by se měla vyšplhat na pět hodin

Kubíček zároveň s DLC chystá ještě jakousi definitivní verzi základní hry, která trochu uhladí a vylepší méně povedené pasáže. „Mělo by jít o takový malý Director’s cut. Rád bych celou hru naposledy vybalancoval, prostříhal některé zdlouhavé pasáže, ale hlavně vylepšil slabá místa tak, aby se hráčský zážitek posunul co nejvíc k mým představám.“

Rozšíření vyjde 11. listopadu 2024.

„1428: Shadows over Silesia je další z těch unikátních her, kterých moc nevychází. Upoutá nejen svou stylizací, zajímavým příběhem a světem. Dobře kombinuje mix old-school adventury s obtížnými hádankami, akcí i stealthem. Některé dílčí pasáže hry by potřebovaly trochu vylepšit, ale na zážitku to moc neubírá,“ napsali jsme na Bonuswebu v recenzi základní hry.