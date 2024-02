Českou husitskou hru 1428: Shadows over Silesia rozšíří rytířské turnaje

Nové dobrodružství vyžaduje původní hru a odehrává se v roce 1409. Na hradě Pernštejn se koná rytířský turnaj. Očekávat můžeme nejenom souboje na koni, ale i muže proti muži a v lukostřelbě. Ve večerních hodinách se naopak bude hodovat. Na hlavního hrdinu Hynka ovšem čeká ještě tajemný úkol, který má navždy změnit jeho život.

Hráči se potkají s novými postavami, mezi nimiž je proradný hradní pán Vilém z Pernštejna či válečníci Jan Sokol z Lamberka a Jan Žižka. „Důležité bude zjistit jejich silné a slabé stránky a využít je proti nim,“ říká tvůrce hry Petr Kubíček.

DLC vyjde ve třetím čtvrtletí letošního roku na Steamu, Epicu a Gogu. Kubíček kromě přídavku kutí ještě logickou hru Kubikon 3D, jejíž demo si můžete stáhnout na Steamu.

„1428: Shadows over Silesia je další z těch unikátních her, kterých moc nevychází. Upoutá nejen svou stylizací, zajímavým příběhem a světem. Dobře kombinuje mix old-school adventury s obtížnými hádankami, akcí i stealthem. Některé dílčí pasáže hry by potřebovaly trochu vylepšit, ale na zážitku to moc neubírá,“ napsali jsme na Bonuswebu v recenzi základní hry.