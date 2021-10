Temná česká hra ze středověkého Slezska uspěla v komunitním financování

Navštívíme kláštery, hrady a kobky, ve hře se ovšem objeví i rituály, magie a démoni. Středověk si však nemáme příliš idealizovat. Autor projektu Petr Kubíček prozatím financoval vývoj z vlastních úspor, proto se odhodlal sehnat další prostředky prostřednictvím komunitního portálu Hithit. Necelé tři dny před koncem kampaně se mu podařilo vybrat požadovaný půlmilion korun.



„Tak se to podařilo. Crowdfundingová kampaň pro hru 1428: Shadows over Silesia přeskočila 100 % a ze mě se tím pádem stává profesionální herní vývojář. Snad to vydrží. Nedokázal bych to bez skvělé videoherní komunity, kterou tvoříte,“ napsal Kubíček.



Blíží se také první možnost si hru vyzkoušet. „Očistěte klávesnice, myši, ovladače, první hratelná verze dorazí Kušníkům a vyšším úrovním už koncem roku. Kromě toho bude možné vyzkoušet ukázku i na akci Game Access Connect na brněnském výstavišti. Pokud tam zavítáte, uvidíme se osobně.“

Pokud vše půjde podle plánu, hra by měla vyjít v druhé polovině roku 2022 na PC.