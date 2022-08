Temná česká hra ze středověkého Slezska se zpozdí, ale jen malinko

Hra měla vyjít 6. září, tvůrce Petr Kubíček ovšem potřebuje trochu víc času, aby hru pořádně otestoval. „Tento rok byl pro mě sice velmi náročný, ale když jsem se od ledna díky penězům z crowdfundingové kampaně vrhnul do vývoje naplno, podařilo se mi nejen dokončit většinu toho, co jsem si naplánoval, ale také přidat do hry řadu nových nápadů. Jsem na dobré cestě. Zbývá už jen několik malých krůčků, aby se to povedlo,“ napsal Kubíček.

„Bohužel kvůli extra obsahu, jako je třeba minihra s kostkami, přístupnosti pro nevidomé a přípravě fyzické edice jsem se opozdil a potřebuji víc času. Původní termín 6. září bych sice možná stihl, ale jsem si jistý, že by hra obsahovala mnoho chyb, nedodělky a prostě by si ji hráči neužili tak, jak bych si přál. Musím proto učinit těžké rozhodnutí,“ dodává a oznamuje, že hru odkládá na 4. října, aby ji mohl pořádně doladit.

Hráči během putování navštíví kláštery, hrady a kobky, ve hře se ovšem objeví i rituály, magie a démoni. Středověk si však nemáme příliš idealizovat. Temná low poly grafika má maskovat nízký rozpočet, prozradil již dříve autor.

Kubíček nejprve financoval vývoj ze svých úspor, loni si pomohl financemi z crowdfundingové kampaně, v rámci níž získal 606 670 korun z požadovaného půl milionu. Hra má dvě hlavní postavy – husitského hejtmana Hynka a johanitského rytíře Lothara.

Hra vyjde na Steamu, na němž si můžete už nějakou dobu stáhnout demo.