Risk za miliardy vyšel. Nový herní James Bond je hit

Ondřej Zach
Nová herní bondovka 007 First Light se těší nejenom přízni hráčů, ale také se skvěle prodává. Rozpočtem se přitom může měřit s filmy.

007 First Light

IO Interactive 27.05.2026 PC, Xbox Series X/S, PS5, Switch 2

iDNES.cz

90%
Herní karta

007 First Light je jedna z nejlépe hodnocených her s Jamesem Bondem. Lépe si vedl jen kultovní (a na dnešní dobu už samozřejmě dávno překonaný) hit GoldenEye 007, který v druhé polovině devadesátých let vyšel na Nintendo 64.

Novinka si připsala 1,5 milionu prodaných kopií za prvních 24 hodin, což je velmi slušný start. Lepší ostatně žádná jiná hra od studia IO Interactive, tvůrců série Hitman, neměla. Podle reportáže dánské veřejnoprávní televize stál vývoj v přepočtu na české koruny přes čtyři miliardy korun, a to bez započítání nákladů na marketing.

007 First Light byl ve vývoji sedm let, a pokud se má stát výdělečným, je třeba, aby se prodaly minimálně tři miliony kopií. K tomu má bezpochyby našlápnuto.

Příběh se vrací na samý začátek Bondovy špionské kariéry, kdy teprve musí zabojovat o prestižní kódové označení 007. Výcvik je pojat jako dlouhý tutorial, ovšem skvěle zakomponovaný do vyprávění. Přestřelky jsou tradiční, s využíváním překážek, zatímco u rvaček na blízko je třeba správné načasování a využívání slabin protivníka.

„Celkově lze konstatovat, že lépe adaptovat Jamese Bonda do herní podoby snad ani nešlo. Je vidět, že vývojáři mají zdrojovou látku ve velké úctě, zároveň z ní ale nejsou přehnaně úzkostliví a nebojí se přicházet s vlastními nápady. Jde o podobný milostný dopis klasické popkulturní značce, jaký před dvěma lety předvedl Indiana Jones. Vzhledem k tomu, že se zdejší příběh vrací k samotným kořenům slavného hrdiny, můžeme hru navíc směle doporučit v podstatě každému milovníkovi příběhových videoher,“ napsali jsme v recenzi 007 First Light na Bonuswebu.

