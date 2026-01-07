Hra mapuje začátky zřejmě nejslavnějšího špiona. Po hrdinském činu je mladému námořnímu letci Jamesi Bondovi nabídnuto, aby se připojil k nově obnovenému programu Double 0. Když však mise zastavit zrádného agenta skončí tragédií, musí spojit síly s neochotným mentorem Greenwayem, aby odhalili hluboké spiknutí a zastavili hrozící převrat v samém srdci státu, prozrazují tvůrci.
Hru kutí studio IO Interactive, tedy tvůrci série Hitman, což mimo jiné znamená, že k cíli, například během infiltrace, vede více cest. Hráči se ovšem mohou těšit na různé gadgety, užijí si ovšem i přestřelky, pěstní souboje i řízení vozidel. Vypadá to zkrátka na mix Hitmana a Uncharted.
Nároky na hardware můžete posoudit níže, týkají se ovšem pouze hraní ve Full HD. Jaké železo je potřeba pro 1440p nebo 4K, není v tuto chvíli známo. Nechceme malovat čerta na zeď, ale na nějakou dobrou optimalizaci to zřejmě nevypadá.
|Minimální požadavky
|Doporučené požadavky
|Cílový výkon
|1080p při 30 FPS
|1080p při 60 FPS
|Procesor
|Intel Core i5 9500K, AMD Ryzen 5 3500
|Intel Core i5 13500, AMD Ryzen 5 7600
|Grafická karta
|Nvidia GTX 1660, AMD RX 5700, ekvivalent Intel Discrete GPU
|Nvidia RTX 3060 TI, AMD RX 6700 XT, ekvivalent Intel Discrete GPU
|Operační paměť (RAM)
|16 GB
|32 GB
|Videopaměť (VRAM)
|8 GB
|12 GB
|Úložiště
|Minimálně 80 GB
|Minimálně 80 GB
|Operační systém
|Windows 10/11, 64-bit
|Windows 10/11, 64-bit
007 First Light vychází 27. května na PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S a Switch 2. Jaké další očekávané akční hry se na letošní rok chystají, můžete omrknout v našem přehledu.
