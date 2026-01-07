Rozběhne váš počítač bondovku 007 First Light? Zkontrolujte nároky

Ondřej Zach
  13:42
Nové špionážní dobrodružství 007 First Light, které představí mladého Jamese Bonda, patří mezi nejočekávanější letošní akce. Pokud ho plánujete hrát na PC, níže si můžete ověřit nároky.

Hra mapuje začátky zřejmě nejslavnějšího špiona. Po hrdinském činu je mladému námořnímu letci Jamesi Bondovi nabídnuto, aby se připojil k nově obnovenému programu Double 0. Když však mise zastavit zrádného agenta skončí tragédií, musí spojit síly s neochotným mentorem Greenwayem, aby odhalili hluboké spiknutí a zastavili hrozící převrat v samém srdci státu, prozrazují tvůrci.

007 First Light
007 First Light
007 First Light
007 First Light
14 fotografií

Hru kutí studio IO Interactive, tedy tvůrci série Hitman, což mimo jiné znamená, že k cíli, například během infiltrace, vede více cest. Hráči se ovšem mohou těšit na různé gadgety, užijí si ovšem i přestřelky, pěstní souboje i řízení vozidel. Vypadá to zkrátka na mix Hitmana a Uncharted.

Nároky na hardware můžete posoudit níže, týkají se ovšem pouze hraní ve Full HD. Jaké železo je potřeba pro 1440p nebo 4K, není v tuto chvíli známo. Nechceme malovat čerta na zeď, ale na nějakou dobrou optimalizaci to zřejmě nevypadá.

Minimální požadavkyDoporučené požadavky
Cílový výkon1080p při 30 FPS1080p při 60 FPS
ProcesorIntel Core i5 9500K, AMD Ryzen 5 3500Intel Core i5 13500, AMD Ryzen 5 7600
Grafická kartaNvidia GTX 1660, AMD RX 5700, ekvivalent Intel Discrete GPUNvidia RTX 3060 TI, AMD RX 6700 XT, ekvivalent Intel Discrete GPU
Operační paměť (RAM)16 GB32 GB
Videopaměť (VRAM)8 GB12 GB
ÚložištěMinimálně 80 GBMinimálně 80 GB
Operační systémWindows 10/11, 64-bitWindows 10/11, 64-bit

007 First Light vychází 27. května na PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S a Switch 2. Jaké další očekávané akční hry se na letošní rok chystají, můžete omrknout v našem přehledu.

Nové GTA i James Bond. Vybíráme nejočekávanější akční hry roku 2026
