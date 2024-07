Nobody Wants to Die

Sci-fi adventura Nobody Wants to Die je poctou mnoha filmovým i herním klasikám, zároveň ale přináší dostatek vlastních nápadů k tomu, aby nebyla jen skanzenem minulosti. Pokud máte rádi své hry pěkně depresivní a cynické, tento vizuálně opulentní klenot si nesmíte nechat ujít.