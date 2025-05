Necrophosis

Co je pro smrti? To je otázka, která trápí lidstvo od samotného úsvitu. Nicota? Pokračování v cestě někam dál? Strach z neznáma, co leží za nejzazší hranicí, je jedním z těch největších. Co se ale stane, když zemře celé všehomírům? Na konci časů i smrt sama může mřít.