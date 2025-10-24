Marvel Cosmic Invasion
|Akční, Arkáda, Bojová
|PC, XboxOne, PlayStation 4, Switch, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Switch 2
Tribute Games
01.12.2025
Máte rádi Marvel a klasické mlátičky? Chystaná hra je jako splněný sen
Zahrát si klasickou mlátičku ve stylu starých arkádových automatů, a to ještě s hrdiny Marvelu? Právě to zprostředkuje chystaná hra Marvel Cosmic Invasion, jejíž vydání je za rohem.
24. října 2025 10:20 1