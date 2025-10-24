Marvel Cosmic Invasion

Žánr: Akční, Arkáda, Bojová
Platforma: PC, XboxOne, PlayStation 4, Switch, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Switch 2
Výrobce: Tribute Games
Vydání svět: 01.12.2025

Máte rádi Marvel a klasické mlátičky? Chystaná hra je jako splněný sen

Zahrát si klasickou mlátičku ve stylu starých arkádových automatů, a to ještě s hrdiny Marvelu? Právě to zprostředkuje chystaná hra Marvel Cosmic Invasion, jejíž vydání je za rohem.

