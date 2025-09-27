O podobě žebříčku tentokrát nerozhodovala nezávislá odborná porota složená z odborníků s adekvátním akademickým vzděláním a minimálně třicetiletou herní praxí, ale plénum ještě povolanější, čtenáři Bonuswebu a iDNES.cz.
Zdrojem dat se stal velmi úspěšný kvíz věnovaný slavným herním kráskám. Pojďme se podívat na ty nejúspěšnější.
1. Lara Croft
Index rozpoznání: 98,39 %
Série: Tomb Raider
Lara Croft se stala prvním sexsymbolem videoher a nesmazatelně se zapsala do populární kultury.
Když 25. října roku 1996 vyšel první Tomb Raider, okamžitě bylo jasné, že tu máme přelomový hit. Kombinace rychlé akční hratelnosti s řešením prostorových hádanek bylo nesmírně originální a v podstatě založilo dodnes velmi populární žánr tzv. akčních adventur.
Podle původního návrhu měl být hlavním hrdinou muž, kvůli přílišné podobě s filmovým Indiana Jonesem nakonec byla hlavní hrdinkou zvolena Laura Cruzová. Než se z ní stala Lara Croft, jak ji známe dnes, prošla postava během vývoje několika změnami.
Kromě Indiana Jonese byla autorům inspirací především komiksová Tank Girl a filmová klasika Hard Boiled od Johna Woo. Díky tomu používá Lara rovnou dvě pistole najednou a metá ladná salta. Širokou veřejnost zaujala především svým vzhledem.
Pokud nebudeme počítat různé kolekce a reedice, poslední díl nazvaný Shadow of the Tomb Raider vyšel v roce 2018. Jo, už je to dlouho. Od té doby netrpělivě čekáme na oficiální odhalení nového dílu, na němž se pracuje. Loni také vyšel nepříliš podařený animák Tomb Raider: The Legend of Lara Croft od Netflixu, na příští rok se chystá seriál, v němž si hlavní roli zahraje Sophie Turnerová.