Pět herních krásek, které zná skoro každý

Ondřej Zach
Honza Srp
,
Jsou krásné, chytré a většinou i docela nebezpečné. Řeč je o ženách a dívkách, které známe prostřednictvím videoher. A těchto pět jste poznali nejčastěji.
Část 1/4

Lara Croft cosplay (Kalinka Fox)

O podobě žebříčku tentokrát nerozhodovala nezávislá odborná porota složená z odborníků s adekvátním akademickým vzděláním a minimálně třicetiletou herní praxí, ale plénum ještě povolanější, čtenáři Bonuswebu a iDNES.cz.

Zdrojem dat se stal velmi úspěšný kvíz věnovaný slavným herním kráskám. Pojďme se podívat na ty nejúspěšnější.

1. Lara Croft

Tomb Raider: Anniversary (2007)

Lara Croft

Index rozpoznání: 98,39 %
Série: Tomb Raider

Lara Croft se stala prvním sexsymbolem videoher a nesmazatelně se zapsala do populární kultury.

Když 25. října roku 1996 vyšel první Tomb Raider, okamžitě bylo jasné, že tu máme přelomový hit. Kombinace rychlé akční hratelnosti s řešením prostorových hádanek bylo nesmírně originální a v podstatě založilo dodnes velmi populární žánr tzv. akčních adventur.

Podle původního návrhu měl být hlavním hrdinou muž, kvůli přílišné podobě s filmovým Indiana Jonesem nakonec byla hlavní hrdinkou zvolena Laura Cruzová. Než se z ní stala Lara Croft, jak ji známe dnes, prošla postava během vývoje několika změnami.

Kromě Indiana Jonese byla autorům inspirací především komiksová Tank Girl a filmová klasika Hard Boiled od Johna Woo. Díky tomu používá Lara rovnou dvě pistole najednou a metá ladná salta. Širokou veřejnost zaujala především svým vzhledem.

Angelina Jolie jako Lara Croft

Lara v seriálu od Netflixu

Lara podle představ AI

Pokud nebudeme počítat různé kolekce a reedice, poslední díl nazvaný Shadow of the Tomb Raider vyšel v roce 2018. Jo, už je to dlouho. Od té doby netrpělivě čekáme na oficiální odhalení nového dílu, na němž se pracuje. Loni také vyšel nepříliš podařený animák Tomb Raider: The Legend of Lara Croft od Netflixu, na příští rok se chystá seriál, v němž si hlavní roli zahraje Sophie Turnerová.



Vstoupit do diskuse

