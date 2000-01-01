náhledy
Oproti ostatním zavedeným formám umění jsou videohry stále mladičké, přesto už tady s námi existují několik desítek let. K tomu bohužel patří i fakt, že z mnoha lidí, kteří tento fenomén zakládali a posunovali dopředu, už jsou dnes důchodci. Mnozí však už bohužel nejsou mezi námi, nám nezbývá nic jiného než zmáčknout „F“, abychom jim vyjádřili respekt. Pojďme si připomenout některé legendy, bez jejichž přispění by náš oblíbený koníček nebyl takový, jaký je dnes.
Autor: Sociální sítě
Kým můžeme začít jiným než legendárním Satoru Iwatou, mužem, který udělal z Nintenda takového herního giganta, jakého dnes známe. Byl prvním šéfem Nintenda, který nepocházel z rodinného klanu Yamaučů a právě pod jeho vedeném vznikly nesmírně úspěšné konzole Wii a DS. Na rozdíl od konkurenčních Sony a Microsoftu se nesoustředil jen na hrubou výpočetní sílu ale na hravost a kreativitu. Navíc byl hluboce lidský, když přišly neúspěchy, neváhal vzdát se poloviny vlastního platu, aby nemusel nikoho propouštět.
Autor: GDS official
I když byl nejvýše postaveným mužem Nintenda, v případě potřeby si vyhrnul rukávy a pustil se do samotného kódování. Během pouhého měsíce dokázal přepsat kód prokletého Earthbound, která se roky smažila ve vývojářském pekle. Napsal i kompresní algoritmus, díky němuž mohl Pokémon Gold a Silver vyjít na cartridgi v rozsahu, jaký byl původně plánován. Iwata zemřel v roce 2015 na rakovinu žlučovodů ve věku pouhých 55 let a dodnes se na něj vzpomíná.
Autor: Sociální sítě
Titul uměleckého ředitele (nebo chcete-li art directora) sice zní vznešeně, ale málokdo si pod tím představí něco konkrétního. Jak zásadní roli pro identitu každé hry tato funkce má, můžeme nejlépe ilustrovat na Billu Petrasovi z Blizzardu.
Autor: Sociální sítě
Byl to právě on, kdo pomohl udělat z onlinovky World of Warcraft takovou legendu. Vetkl jí totiž její unikátní grafickou stylizaci, díky níž zestárnul daleko lépe, než kdyby se tehdy autoři pokoušeli honit aktuální technologické trendy. Ani jste „wowko“ nikdy nemuseli hrát, ale z jakéhokoliv obrázku ho rozpoznáte na první pohled. O střílečce Overwatch, jejíž hrdinky pravidelně vládnou všem statistikám Pornhubu, ani nemluvě. Petras zemřel v roce 2025 ve věku 54 let, příčiny smrti si jeho rodina přála nechat v tajnosti.
Autor: Blizzard
Když už jsme zmínili World of Warcraft, nesmíme zapomenout ani jeho předchůdce EverQuest, který pomohl tento žánr tzv. MMORPG definovat. Jeho autor Brad McQuaid už bohužel také není mezi námi, mnohé z jím vymyšlených principů ale stále používáme. Tak například „aggro“, mechaniku, jež definuje na koho nepřátelské postavy zaútočí prioritně.
Autor: Sociální sítě
Bradovi se nelíbilo postupné přibližování MMORPG masám, sám naopak razil teorii, že hráči musí neustále překonávat náročné překážky, jinak se začnou nudit. Kladl důraz na jejich vzájemnou spolupráci a pomohl tak ustanovit systém rolí a povolání, jež jsou na sobě navzájem závislé. Ani ten nejlepší „tank“ nebo léčitel nemá sám šanci. Zemřel doma v roce 2019 ve věku 51 let, rodina o okolnostech skonu žádné bližší informace neposkytla.
Autor: Sociální sítě
Vince Zampella dosáhl patrně všeho, čeho herní vývojář může toužit dosáhnout. Spolu s kolegou Jasonem Westem v podstatě definovali žánr válečných stříleček a to navzdory tomu, že musel bojovat s korporátním zlem. Nejprve pomohl na svět legendární Medal of Honor: Allied Assault…
Autor: KEVORK DJANSEZIAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP / Profimedia, Profimedia.cz
… jenže vydavatelství Electronic Arts tehdy s autory navzdory fenomenálnímu úspěchu neprodloužilo spolupráci. Odešel proto ke konkurenčnímu Activisionu, kde stvořili Call of Duty, dodnes jednu z nejdůležitějších značek herního průmyslu. Jenže konflikt s vedením se po pár letech opakoval a kvůli nevyplaceným odměnám se Zampella pustil do soudního sporu. Nezahořkl ovšem a založil si další studio studio Respawn, kde světu dal ještě Apex Legends a Titanfall, Zampellovi bylo jen 56 let, když v prosinci 2025 „rozstřelil“ své Ferrari 296 GTS při výjezdu z tunelu na silnici Angeles Crest Highway v okolí Los Angeles. Při zbytečné nehodě způsobené nadměrnou rychlostí zemřel i jeho spolujezdec.
Autor: Andrej Brabec
Smrt Bobbyho Prince je ještě velmi čerstvá a vlastně byla tím primárním podnětem pro sepsání tohoto vzpomínkového článku. Legendární muzikant totiž ozvučil ty vůbec nejznámější značky herního průmyslu. Wolfenstein, Doom či Duke Nukem 3D zná každý, ne?
Autor: Sociální sítě
Legendární John Romero během vývoje Dooma přinesl Princovi kazetu se svými oblíbenými metalovými songy a že by prý chtěl, aby hra zněla podobně. Navzdory technologickým omezením, které tehdy reprodukci digitálního zvuku limitovaly, se s tím Bobby dokázal poprat lépe, než se vůbec dalo čekat. O kvalitě jeho díla nejlépe vypovídá to, že jeho slavnou melodii z Duke Nukema zahrála i legendární kapela Megadeth. Zemřel 16. června 2026 ve věku 81 let, příčina smrti nebyla oficiálně oznámena.
Autor: Bonusweb.cz
Zatímco většina herních vývojářů se hnala za stále vyšším výkonem, Gunpei Yokoi razil teorii, že by se měl aktuální hardware vyždímat do mrtě. A to se mu také povedlo, Namísto honby za lepší grafikou dal přednost mobilitě a je to právě on, kdo pomohl na svět kultovnímu handheldu GameBoy.
Autor: Sociální sítě
Mimo jiné je i autorem ovládacího schématu zvaného D-Pad, které se používá na všech ovladačích dodnes. Mimořádně tragické jsou okolnosti Yokoivoy smrti - po banální nehodě na dálnici totiž vystoupil z auta, kde ho ovšem smetl jiný nepozorný řidič.
Autor: Ondřej Zach
Benoît Sokal se ke kreslení dostal ve svých dvaceti letech, kdy pro časopis A Suivre stvořil postavu kachního detektiva Canarda. Do roku 2013 vyšlo celkem 23 příběhů, které byly přeloženy do víc než deseti jazyků a odnesly si několik významných ocenění. Nejznámějším dílem jeho bohaté kariéry je však série Syberia, jejíž první dva díly bývají po právu řazeny mezi nejlepší adventury všech dob. Sokal v nich přinesl na počítačové hry neobvykle dojemný příběh o hledání a plnění životního snu.
Autor: Benoît Sokal
Putování hlavní hrdinky Kate Walkerové fiktivní postsovětskou zemí pohání snaha splnit umírajícímu pánovi poslední přání – spatřit před smrtí mamuty. Kromě skvělého příběhu hra vyniká i úchvatným grafickým zpracováním, které je z velké části právě Sokalovým dílem. Po úspěchu Syberie si Sokal založil vlastní studio White Birds Productions, kde vydal hry Paradise a Sinking Island. V roce 2017 pak vyšel i třetí díl Syberie, ten ovšem na úspěch prvních dvou nenavázal. Bohužel, vydání toho čtvrtého, který působí v každém ohledu propracovaněji, už se Sokal nedožil. Po dlouhé nemoci zemřel v roce 2021 ve věku nedožitých 67 let.
Autor: Microids
Rebecca Heinemanová byla spoluzakladatelka milované společnosti Interplay, členka herní síně slávy, ale i aktivní bojovnice za práva sexuálních menšin. Zanechala po sobě spoustu nezapomenutelných klenotů, legendární je třeba její port Dooma na konzoli 3DO. Ten je sice obecně vnímán jako mizerný, nicméně vzhledem k tomu, že na něm pracovala sama v šibeničním termínu, a to prakticky bez pořádných zdrojových dat, její auře geniálního programátora to nijak neublížilo. Naopak.
Autor: Sociuální sítě Rebeccy Heineman
Kromě desítek skvělých her se mohla pyšnit i titulem prvního Američana, který vyhrál celonárodní turnaj v počítačové hře. Konkrétně to bylo ve Space Invaders, kde v pouhých osmnácti letech byla lepší než všech 45 tisíc jejích soupeřů. I když v životě dosáhla i daleko větších úspěchů, této trofeje si považovala do konce života. „Dnes je to přesně 45 let, co jsem vyhrála národní turnaj ve Space Invaders na Atari 2600,“ napsala na svůj twitterový profil pár dnů před smrtí. V listopadu roku 2025 oznámila všem svým podporovatelům, kteří přispěli na léčbu přes portál GoFundMe, že jejich peníze budou využity už jen na pohřeb. O den později pak ve věku 62 vydechla naposledy.
Autor: Sociální sítě
Ale herní průmysl neposunují vpřed jen talentovaní vývojáři. Zmínit zde musíme třeba i tetrisového šampiona Jonase Neubauera. Ten se o profesionální scénu legendární hry zajímal od útlého mládí, své počáteční úspěchy nahrával ještě na VHS kazety, aby měl důkazy o překonávání světových rekordů. Turnaj Classic Tetris World Championship, což je jakési neoficiální mistrovství světa v Tetrisu, byl dlouhé roky jeho „one man show“, Jonas Neubauer totiž nad soupeři zcela dominoval a vyhrál sedm z osmi prvních ročníků. Dechberoucí finále z roku 2018, kdy podlehl tehdy teprve šestnáctiletému Josephu Saeleemovi přivedlo ke staré klasice další generaci hráčů.
Autor: CTWC
Johan byl jedním z hlavních protagonistů dokumentárního filmu Ecstasy of Order: The Tetris Masters a svoji vášeň sdílel i se svojí ženou, která s ním i přes jeho neuvěřitelně rychlé reflexy dokázala držet krok. Neubauer zemřel počátkem roku 2021 na následky náhlého zdravotního kolapsu. Zkolaboval a již se neprobral, jako příčina smrti stanovena „náhlá srdeční smrt v důsledku srdeční arytmie neznámé příčiny. Věčně usměvavému sympaťákovi, který v civilním životě pracoval jako barman, přitom bylo pouhých 39 let.
Autor: Sociální sítě Jonase Neubauera
Ještě mladší odešel streamer John Bain, kterého herní svět znal pod přezdívkami TotalBiscuit případně The Cynical Brit. Na YouTube nasbíral za více než 10 let přes 2 miliony odběratelů především díky pořadu WTF is…,kde podroboval se svým nezaměnitelným humorem hry přísné, ale férové kritice. Význam TotalBiscuita pro herní průmysl nejlépe dokazuje fakt, že byl dlouho nejsledovanějším kurátorem na Steamu a Valve si ho i pozvalo do svých kanceláří, aby jim pomohl nejpopulárnější digitální obchod s hrami vylepšit.V roce 2014 mu byla diagnostikována rakovina tlustého střeva, o svém boji své fanoušky otevřeně informoval a vydržel streamovat až do roku 2018, kdy zrádné nemoci podlehl ve věku pouhých 33 let.
Autor: TotalBiscuit
S více než deseti miliony sledujícími byl Technoblade (své soukromí si velmi chránil, ví se jen, že jeho křestní jméno znělo Alex) jedním z vůbec nejpopulárnějších hráčů Minecraftu. Na svůj youtubový kanál pravidelně přispíval novými videi, populární byl především díky svému vtipnému komentování právě prováděných akcí. Humor mu zůstal i poté, co mu byla diagnostikována rakovina (metastáze sarkomu), v jednom ze svých posledních videí dokonce vtipkoval o tom, že mu doktoři během léčby málem byli nuceni amputovat ruku. Bohužel jeho nemoc se ukázala jako neléčitelná a v červenci roku 2022 jí teprve čtyřiadvacetiletý sympaťák podlehl. Ani ne rok od momentu, kdy se děsivou diagnózu dozvěděl. Jeho emotivní rozlučka, ve které se loučí se světem, byla ten rok tím vůbec nejsledovanějším videem na Youtube.
Autor: Technoblade
Patrick Davies, alias PatmanQC sice neměl takový dosah, jako ostatní lidé v tomto vzpomínkovém článku, ovšem jeho život byl natolik inspirativní, že si zde zaslouží čestnou zmínku. Ve věku 43 let mu lékaři diagnostikovali vzácné pneumokokové onemocnění, jehož následkem mu museli amputovat ruce a nohy. Když se tehdy po třech týdnech v kómatu probudil v nemocniční posteli, zdrtilo ho, že už nic nebude jako dřív. Lékaři mu sice zachránili život, ovšem jako servisní technik, což dělal celý život, si už vydělávat nemohl. Co hůř, vypadalo to, že se bude muset rozloučit i se svými koníčky založenými na jemné a přesné motorice. Od dětství totiž miloval kuželky a videoherní automaty, z těchto pro mnohé infantilních koníčků už nikdy nevyrostl. Jenže se nevzdal. Stálo ho to sice obrovské úsilí, ale i kvůli podpoře od manželky a svých dvou dětí v sobě našel sílu bojovat. Díky protézám se naučil chodit, pomocí softwaru pro převod řeči do textu čile komunikoval po internetu s celým světem. Nakonec se znovu naučil i hrát. Jak bowling, tak i videohry. Co víc, aby jen nepřešlapoval na místě, stal se i videoherním youtuberem. Vybíral si hlavně méně profláklé tituly, i tak se mu v průběhu let podařilo nasbírat téměř 100 tisíc odběratelů. A svému koníčku se věnoval prakticky až do poslední chvíle, kdy se jeho zdravotní stav začal vážně zhoršovat. Poslední video na svůj kanál umístil v polovině roku 2025 o pár dní později ve věku 53 let zemřel.
Autor: PatmanQC
Smrt bohužel neobchází ani náš malý tuzemský rybníček. Lukáš Ladra stákl u zrodu české herní žurnalistiky, právě on tu založil vůbec první „profesionální“ magazín o hrách Excalibur, kterému byl dlouhé roky šéfredaktorem. To on dal dohromady mimořádně kreativní duo Jana Eislera a Andreje Anastasova, jejichž časopis Score pak definoval tuzemskou scénu. Kromě videoher miloval i karetní hru Magic the Gathering, v níž dosáhl mnoha úspěchů i v zahraničí. LLG. nebo Guláš, jak si nechal od přátel říkat, zemřel nečekaně v roce 2012 ve věku 45 let.
Autor: Sociální sítě
Pod jménem Twisten znal Karla Ašenbrenera minimálně každý fanoušek populární online střílečky Valorant. Po úspěchu v předních českých organizacích zakotvil navzdory svému mladému věku u renomovaného francouzského týmu Vitality, kde se rychle zařadil mezi nejúspěšnější hráče. Bohužel jeho kariéru zastavily vážné deprese a v pouhých 19 letech spáchal v roce 2023 sebevraždu. Na jeho památku založila jeho rodina organizaci Twisten Foundation, která se zabývá osvětou a podporou lidí s psychickými obtížemi.
Autor: Twitterový profil @TwistenVAL