Kritizovali její krátkou sukni, tak se moderátorka nabarvila celá načerno

Ondřej Zach
Moderátorce čínské profesionální ligy v akční hře Naraka: Bladepoint někteří diváci vyčítali, že přišla do vysílání až v příliš odhalujícím outfitu, do kterého ji měla nutit produkce. Její reakce se stala virální.

Čínská moderátorka Zhazha se během jarní sezony NBPL 2026 (Naraka: Bladepoint Pro League) stala terčem kritiky kvůli svému oblečení. Zatímco její mužští kolegové mají na sobě klasické obleky, ona přišla v krátké sukni.

Část diváků ji kritizovala za to, že se tak podbízí mužskému obecenstvu. Další spekulovali, že ji k tomu nutí produkce, aby se zvýšila sledovanost, a to za cenu, že musí mít celou dobu překřížené nohy, což je nepohodlné.

Zhazha s takovými závěry nesouhlasí. „Nikdo mě nikdy nenutil, abych při oficiálních vysíláních a veřejných vystoupeních nosila nevhodné oblečení. Krátkou sukni jsem si vybrala proto, abych před kamerou vypadala pro diváky lépe,“ řekla. Tímto prohlášením však kritiky neuklidnila, naopak ji začali vyčítat, že je na straně organizátorů a nepřítelem žen.

Její další reakce ovšem zaskočila asi úplně každého.

Zhazha totiž přišla do dalšího vysílání kompletně zahalená do černého. A nešlo jen o oblečení, načerno si nabarvila i obličej. Zatímco její kolega jen stěží skrýval smích, ani tímto protestem, kterým chtěla dát najevo, že se obléká, jak chce, kritiky neobměkčila.

Právě tento kousek překročil hranice čínských sociálních sítí a stal se virálním. Záhy se podle očekávání objevila kritika „rasistického blackface“, nicméně ve skutečnosti šlo o cosplay postavy z oblíbené mangy a anime Detective Conan. V té se objevuje anonymní černá silueta, která má zakrýt skutečnou podobu zločince. Takové skiny se vyskytují, právě jako reference na Detective Conan, i ve hře Naraka: Bladepoint.

„Nikdy jsem nebyla proti takzvané svobodě oblékání, ani proti tomu, aby se ženy oblékaly odvážněji. Oblečení, které jsem měla na sobě v dnešním vysílání, bylo extrémní volbou, která měla být satirickou reakcí na tyto komentáře,“ dodala Zhazha.

„Doufám, že se na to všichni budou dívat racionálně. Prosím, nevytrhávejte věci z kontextu a nevyvolávejte zbytečné kontroverze,“ vysvětlila.

