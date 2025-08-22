Příběh okolo rozpadu estonského studia ZA/UM je spletitý a složitý. Autoři skvělé detektivní adventury Disco Elysium byli totiž vedením studia vyhozeni a následně se začali soudit o autorská práva na svět Elysia, který vymyslel právě jeden z nich. Tvrdí, že jde o podvod a krádež, a soudní spory stále nemají jasný výsledek. Mezitím se navíc několik skupin vyhozených autorů rozdělilo na čtyři nová herní studia.
Původně přitom bylo na stole pokračování ve světě první hry, to však kvůli kontroverzi vedení studia smetlo ze stolu a v podstatě tuto značku uklidilo do šuplíku. Podle dostupných informací přitom původní sestava autorů ještě před vyhazovem stihla rozpracovat pokračování s názvem Locust City, které by se vrátilo k několika postavám z první hry. To je však po letech soudních tahanic pasé a místo toho přichází ZA/UM ve zcela obměněné sestavě vývojářů s úplně novou hrou.
Jmenuje se Zero Parades a pojednává o špionce Hershel Wilk, která je pronásledována neúspěchem své poslední mise. Nyní však má nový úkol, ve kterém bude čelit „mezinárodním bankéřům, techno-fašistům, paranoidním televizním reportérům“ a spoustě dalších neobvyklých postav. Hra bude mít špionážní zápletku a opět zřejmě hluboká psychologická i politická témata.
Podtrhává to i vizuální styl, který je rozhodně podobný Disco Elysiu. Ačkoli autoři ukázali mix předrenderovaných záběrů a náčrtků s koncepty, v ukázce se mihlo i několik scén se hrou v pohybu. Vypadá to, že je to hra jako dělaná pro fanoušky prvotiny od tohoto studia. Tedy aspoň by byla, kdyby ZA/UM nebylo středem oné kontroverze s původními autory.
Z prvních reakcí na internetu je naprosto zřejmé, že původní fanouškovská základna stojí za vyhozenými autory. A s tvorbou současného ZA/UM už nechce mít nic společného. A tuší to zřejmě i autoři, kteří například u úvodní ukázky na YouTube vypnuli možnost video hodnotit palci nahoru či dolů. Překvapivě ne však komentáře, kde se sešla opravdu velká hromada peprných přání neúspěchu.
„Už se těším, až si stáhnu pirátskou kopii hry,“ hlásají ty mírnější komentáře. „Doufám, že na nové hře proděláte co nejvíc peněz,“ přidávají se další. „Dejte zpátky ukradenou licenci na Disco Elysium původním autorům, a pak teprve dělejte nové hry,“ říkají další lidé. Obecně je zde problém najít byť jen pár pozitivních komentářů.
Ačkoli se rozhodně nedá říct, že by Zero Parades vypadalo špatně (právě naopak), studio je opravdu v dost nevýhodné situaci. Obáváme se, že pokud se do vydání skutečně nijak nepohne vyřešení sporu s vyhozenými autory, pak je hra spíš odsouzená k záhubě. Zatím však Zero Parades nemá datum vydání, takže je ještě teoreticky dost času aspoň na nějakou nápravu.