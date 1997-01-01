Opravdu dobrých závodních her sice není málo, ale každý z nás má aspoň dvě nebo tři, které jsou podle něj legendární. Vybíráme skvěle hodnocené závodní hry na portálu Metacritic a přidáváme i pár opomenutých legend, které nejspíš budete znát.
Zavzpomínat si na ty nejlepší závodní hry nás aktuálně donutila výborná Forza Horizon 6, která se ihned po vydání stala co do poštu aktivních hráčů nejpopulárnějším dílem celé série.
Co do hodnocení kritiků však stále vítězí čtvrtý díl z roku 2018. Aktuální šestý díl dostal parádních 91 bodů na portálu Metacritic, ovšem čtvrtý díl má ještě o jeden bod lepší skóre.
Hru si hráči oblíbili díky ohromnému otevřenému světu zasazenému do Skotska, který se navíc neustále měnil díky střídání ročních období. Kombinace simulátoru a arkádových závodů pak sérii provází doteď.
Připomeňme si však vůbec nejlépe hodnocenou závodní hru všech dob, kterou je původní Gran Turismo z roku 1997. Hra má dosud nepřekonané skóre 96 bodů, které si získala na tehdejší dobu až realistickým zpracováním aut a jízdního modelu. Byla zkrátka o krok před konkurenty.
Série Gran Turismo má dokonce i druhou nejlépe hodnocenou závodní hru v podobě třetího dílu z roku 2001. Tento díl se proslavil především skvělou grafikou, která ždímala potenciál PlayStationu 2 na maximum.
Forza má jinak vedle arkádovějšího Horizonu také simulátor Motorsport, jehož nejlépe hodnoceným dílem je ten třetí z roku 2009. Získal od kritiků parádní skóre 92 bodů.
Hru proslavil nejenom výborný jízdní režim, ale také třeba multiplayer nebo věrné zpracování vozů s důrazem na tuningový aspekt.
Mezi simulacemi nesmíme zapomenout ani na retro legendu, Colin McRae Rally z roku 1998, což byla hodně oblíbená PC hra s realistickými tratěmi a poměrně vysokou obtížností.
Co do arkádovějších her pak jednou z nejlepších zůstává s 94 body třetí Burnout, který tehdy zazářil svým destrukčním modelem a celkově opravdu agresivním stylem závodů.
V redakci také hodně vzpomínáme na díl Burnout Paradise, a to nejenom díky skvělému soundtracku. Hra totiž přinesla parádní otevřený svět, ve kterém se dalo tropit ještě víc neplechy, než kdy předtím.
Se skóre 88 na Metacriticu jde navíc stále o jednu z nejlépe hodnocených závodních her.
Další arkádová legenda, kterou jsme si užívali hlavně v multiplayeru, je TrackMania Nations Forever. Možná hodně z vás si pamatuje na předhánění se s ostatními na předpřipravených i uživatelsky vyrobených tratích.
Hra měla ohromnou a aktivní komunitu, která se navíc členila na jednotlivé světové státy, které hráči s vlajkami u svých jmen reprezentovali a snažili se předehnat ostatní.
K závodním hrám se skvělým destrukčním modelem ještě přidáme legendu v podobě hry Flatout, která vedle klasických závodů nabízela i kaskadérské kousky, při kterých jsme i vystřelovali řidiče z auta. A na to se jen tak zapomenout nedá.
Závodní hry jsou pro mnohé hráče synonymem se sérií Need For Speed a naprostou legendou je v tomto ohledu druhý díl z roku 1997. Hráče si získal především výběrem supersportů a tratěmi plnými skoků a tajných zkratek.
Jednou z nejlepších závodních her je však až Need for Speed: Hot Pursuit 2, který má souhrnně ze světových recenzí parádních 89 bodů. Hra vynikala honičkami s policií, skvělým designem tratí a zajímavým výběrem vozů.
Na úspěchu Hot Pursuit mimochodem stavěla i modernější verze z roku 2010, která si rovněž vysloužila výborné hodnocení, konkrétně 88 bodů. A to z důvodu, že za ní stáli autoři série Burnout a mnoho hráčů proto podotýkalo, že jde v podstatě o takový výběr z hroznů obou slavných závodních sérií.
Mezi redakční tipy patří jednoznačně Need for Speed: Underground 2, díl, který se asi nejlépe svezl na vlně tuningové mánie a oproti neméně skvělému prvnímu dílu přidal i otevřený svět.
Mnoho zastánců má však i následující Most Wanted, který vzal prakticky vše dobré z dílů Underground a přidal zajímavější kariérní režim a hlavně skvělé honičky s policií.
Pokud se přesuneme do ještě arkádovější roviny, pak je tu naprosto jasný hit v podobě Mario Kart 8. Ke klasickým závodním hrám to díky soubojovému modelu různě rozházených předmětů po tratích má už celkem daleko, ale stále je to v mezích žánru.
Konkrétně díl Mario Kart 8 je jednou z nejlépe prodávaných her na Nintendo Switch všech dob (byť vyšel i pro Wii U) a těšil se vysoké popularity ještě donedávna, kdy konečně vyšel nástupce v podobě dílu s podtitulem World.
Stejně tak dobrou motokárovou hrou je Crash Team Racing Nitro-Fueled, který vychází z legendárního titulu z roku 1999.
Jde v podstatě o přímého konkurenta série Mario Kart, ovšem s postavičkami ze série Crash Bandicoot. I tady jste si užili dosyta sabotáže protihráčů i zábavný systém smykování.
Mezi indie hrami pak zmínime třeba Horizon Chase Turbo, hra, která obstála u kritiků (82 bodů), ale hlavně také u příznivců retro závodění, jelikož dovedla hezky zachytit atmosféru různých starých závodních her s moderními prvky.
U jakých závodů jsme si však v Česku nepochybně rvali vlasy nejvíc? No samozřejmě u legendární mise Fair Play z první Mafie, která byla až nepřiměřeně těžká. Nutno říct, že mnozí hráči se z celé hry plné přestřelek a průzkumu virtuálního města nejvíc zdrželi právně u závodní pasáže.
