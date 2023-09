Čtyři geniální nápady a čtyři slepé uličky vývoje závodních her

Trefa PR kousky a výzvy (Forza Horizon 2)

Forza Horizon 4

Začněme jedním z vůbec nejvlivnějších nápadů za poslední léta. Různé sběratelské drobnosti v otevřeném světě nejsou žádnou novinkou, už dříve jsme běžně proskakovali billboardy nebo sbírali ukryté odměny. Studio Playground Games ovšem přišlo v sérii Forza Horizon s propracovaným systémem výzev organicky zakomponovaných do bezcílného potulování světem.

V druhém díle šlo jen o rychlostní a úsekové kamery, ve kterých jste mohli sbírat rekordy a poměřovat se s ostatními hráči. V dalších dílech se nabídka značně rozšířila také o skoky do dálky, hodnocené driftovací sekce a další kaskadérské kousky, přičemž byl implementován i systém bodového hodnocení. Plnění těchto výzev je klíčové pro postup hrou.

Forza Horizon 2

Populárním prvkem se navíc nebojí inspirovat ani další vývojáři. Podobné výzvy se objevily v The Crew 2 od Ubisoftu a prakticky identicky jako ve Forze Horizon fungují v posledních dílech série Need for Speed.

Do ještě šílenějších končin pak koncept nedávno dotáhli Visual Concepts s Lego 2K Drive, kde místo překonávání maximální rychlosti například válíte obří vejce nebo se ve vysoké rychlosti vyhýbáte výbušninám. Může to někdy působit jako sprostá vykrádačka? Teoreticky může. Bez všudypřítomných radarů, skokánků nebo driftovacích zón už si ale dneska ježdění v otevřeném světě představíme jen těžko.