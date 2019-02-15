náhledy
Hry jako Minecraft či Fortnite se staly symbolem úspěchu. Pojďme se ovšem vypravit na herní hřbitov a připomenout kousky, jejichž tvůrci měli vysoké ambice, nakonec však propadly. Schválně, jestli vám některá jména dnes ještě něco řeknou.
Autor: Boss Production
1. HYPER SCAPE. Píše se rok 2020, žánru battle royale v režimu free 2 play kraluje Fortnite a Ubisoft se rozhodl, že vytvoří svoji vlastní „továrnu na peníze“. Hyper Scape vsadil na rychlé tempo, propojení s Twitchem a více akcentoval vertikální rovinu.
Autor: Ubisoft
JAK TO POKRAČOVALO? Vývojáři zaplatili známým hvězdám z Twitche, aby se hře v době vydání věnovali. Jenže to, co vyšlo Electronic Arts v případě úspěšného Apex Legends, tentokrát nezafungovalo. Streameři sice smlouvy dodrželi, ale okamžitě po jejich vypršení se od Hyper Scape přesunuli jinam. A stejně tak rychle to udělali i diváci a běžní hráči.
Autor: Ubisoft
JAK TO DOPADLO? Je to jeden z největších propadáků Ubisoftu. Hra skončila už rok a půl po vydání.
Autor: Ubisoft
2. BABYLON’S FALL. Zkušené studio PlatinumGames, které dalo světu pecky jako Bayonetta a Nier: Automata, se pod záštitou vydavatelství Square Enix pustilo do svoji první live service hry.
Autor: PlatinumGames Inc.
JAK TO POKRAČOVALO? Hra byla prakticky ve všech směrech naprosto příšerná. Počet hráčů už za pár týdnů klesl na pár desítek, ještě téhož roku ji na PC v jeden moment hrál pouhý jeden hráč.
Autor: Bonusweb.cz
JAK TO DOPADLO? Stavěla se více než tisíc let a měla být věží snů. Ale dalších tisíc let byla vnímána jako věž zkázy. Věž, která odolávala ohni, ledu i nejchladnějším větrům, se nakonec stala symbolem neúprosných ambicí. Věž se jmenuje Babylon. A ta hra se jmenuje Babylon’s Fall. Square Enix už po půl roce oznámil ukončení vývoje a záměr hru v následujícím roce (2023) definitivně vypnout.
Autor: Ondřej Zach
3. DESTRUCTION ALLSTARS. Měl to být jeden z taháků lákajících na koupi tehdy nové konzole PlayStation 5. Šlo o demoliční debry s možností z vozu vystoupit. Tvůrci původně plánovali hru prodávat za 1999 korun.
Autor: Sony
JAK TO POKRAČOVALO? Hra hned v den svého vydání vyšla v předplatném PlayStation Plus a později se prodávala za zlomek ceny. Ani to jí však i přes zhruba roční podporu nového obsahu nikdy nepomohlo k větší uživatelské základně.
Autor: Bonusweb.cz
JAK TO DOPADLO? Pokus o vlastní Rocket League selhal na plné čáře. Hra už zmizela z PS Storu, multiplayer nefunguje a letos v listopadu budou vypnuty servery. Část singleplayeru však zůstane hratelná.
Autor: Bonusweb.cz
4. BATTLEBORN. Píše se rok 2016 a studio Gearbox chystá podle svých slov „nejambicióznější hru, na jaké kdy pracovalo“. Šlo o hrdinskou střílečku pět na pět, která si vypůjčila několik prvků z žánru MOBA.
Autor: Gearbox
JAK TO POKRAČOVALO? Battleborn nebyla vyloženě špatná hra, jenže... Po třech týdnech přichází Overwatch od Blizzardu, který byl lepší, přístupnější, hezčí, zajímavější a uživatelskou základnu Battlebornu rychle vyluxoval.
Autor: Bonusweb.cz
JAK TO DOPADLO? Battleborn následoval klasickou trajektorii, tedy konec nového obsahu už v roce 2017, stažení z prodeje, odstranění možnosti in-game nákupů a nakonec začátkem roku 2021 vypnutí serverů.
Autor: Bonusweb.cz
5. LAWBREAKERS. Měl to být návrat slavného vývojáře Cliffa Bleszinskiho (Gears of War, Jazz Jackrabbit, Unreal) po odchodu z Epic Games mezi elitu. LawBreakers byla rychlá hrdinská střílečka se zajímavým mechanismem se zónami s nízkou gravitací.
Autor: Boss Key Productions
JAK TO POKRAČOVALO? Nízká ovšem nebyla jen gravitace, ale i počet hráčů. Ačkoliv mnozí oceňovali, že je to něco jiného než Overwatch, trh už byl saturovaný.
Autor: Boss Key Productions
JAK TO DOPADLO? Hra LawBreakers v podstatě ukončila kariéru výřečného Cliffyho B, vypnutí serverů přišlo už po roce.
Autor: Boss Key Productions
6. ARTIFACT. Společnost, která dala světu Steam, Dotu nebo Half-Life, chtěla naskočit na vlnu virtuálních karetních her a napodobit tak úspěch Hearthstone. Na pomoc si přizvala dokonce Richarda Garriota, autora nesmrtelné hry Magic: The Gathering.
Autor: Valve
JAK TO POKRAČOVALO? Ani Artifact nebyla vyloženě špatná hra, spíš těžko přístupná a hlavně s nulovou free 2 play monetizací. Za rok ztratila 95 procent své uživatelské základny.
Autor: Valve
JAK TO DOPADLO? V roce 2020 následoval pokus hru restartovat ve free 2 play režimu, ale ani to nevyšlo. O rok později Valve vývoj opustilo.
Autor: Valve
7. ANTHEM. Společnost Elecronic Arts propagovala sci-fi looter shooter Anthem jako vyzyvatele tehdy úspěšného Destiny. Grafika vypadala skvěle, možnost létat ve speciálních oblecích působila svěže. Očekával se i skvělý příběh od zkušeného studia Bioware.
Autor: Martin Zavřel
JAK TO POKRAČOVALO? Hra vyšla nedodělaná, zabugovaná a se slabým end-game obsahem. Tvůrci slibovali úplný restart hry, k tomu však nakonec nikdy nedošlo.
Autor: Electronic Arts
JAK TO DOPADLO? Letos v lednu došlo k vypnutí serverů. Anthem je dnes symbolem přehnaných ambic a selhání managementu.
Autor: Martin Zavřel