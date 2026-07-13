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KVÍZ: Rusové ve hrách nejsou vždy jen padouši. Poznáte ty nejslavnější?
Spolu s agresivními mimozemšťany a nácky patří Rusové mezi ty nejklasičtější herní nepřátele. Schválně kolik z těch nejvýznamnějších ruských postav z dlouhé historie videoher dokážete poznat.
Dal tvář milionovému českému hitu, ale další práci shání jen těžko
Herec z oblíbené české série her Kingdom Come, Luke Dale, si stěžuje na těžké podmínky práce v herním průmyslu. V českých hrách ztvárnil jednu z nejdůležitějších postav obou her, ale ani to mu...
Za půl roku je jich až moc. Letošních propadáků je víc, než bychom čekali
Herních propadáků přibývá až nezvykle rychlým tempem. Za první polovinu roku 2026 se jich urodilo opravdu hodně. Jde jak o tituly, které si o pohromu koledovaly už od oznámení, tak o ty, které mohly...
Legendární břídil Uwe Boll je zpět. Většina jeho filmů je naprostý odpad
Je tomu přibližně deset let, co ze všech stran vysmívaný režisér Uwe Boll nevybíravě poslal celý filmový svět do háje, pověsil kulturní snažení na hřebík a plně se realizoval ve světě špičkové...
Pro mnohé hráče to byly životní zážitky. Tak šel čas se sérií Gothic
Herní série Gothic má za sebou několik více či méně úspěšných titulů, nyní boduje s povedeným remakem prvního dílu. Herní série ušla za dobu od svého vzniku opravdu dlouhou, často strastiplnou cestu,...
Měly vydělávat pohádkové peníze, ale dnes už si na tyto hry nikdo nevzpomene
Hry jako Minecraft či Fortnite se staly symbolem úspěchu. Pojďme se ovšem vypravit na herní hřbitov a připomenout kousky, jejichž tvůrci měli vysoké ambice, nakonec však propadly. Schválně, jestli...
Legendární břídil Uwe Boll je zpět. Většina jeho filmů je naprostý odpad
Je tomu přibližně deset let, co ze všech stran vysmívaný režisér Uwe Boll nevybíravě poslal celý filmový svět do háje, pověsil kulturní snažení na hřebík a plně se realizoval ve světě špičkové...
Fallout: vývojem nové hry bylo pověřeno studio Obsidian
Masivní restrukturalizace v rámci herní divize Microsoftu se dotkla i zkušeného studia Obsidian Entertainment. To muselo zrušit své rozpracované projekty a místo toho se pustí do vývoje další hry...
Dal tvář milionovému českému hitu, ale další práci shání jen těžko
Herec z oblíbené české série her Kingdom Come, Luke Dale, si stěžuje na těžké podmínky práce v herním průmyslu. V českých hrách ztvárnil jednu z nejdůležitějších postav obou her, ale ani to mu...
Tyto dvě pěkné hry vás vyjdou na nula korun. U jedné se skvěle relaxuje
Přinášíme tradiční páteční tipy na hry, které můžete po omezenou dobu získat zcela zdarma. První z nich trochu čerpá z oblíbené české hry Factorio, v druhé se pustíme do provozování vlastního...
Těžký přešlap Microsoftu: propustil skoro celé studio id Software
Herní studio id Software v devadesátých letech definovalo žánr stříleček viděných z vlastních pohledu, před deseti lety s úspěchem oživilo značku Doom. Restart Xboxu, tedy herní divize Microsoftu,...
Ani legendární Mario nestačil. Mobilní Mario Kart po sedmi letech skončí
Trh s mobilními hrami je neúprosný. Pokud v režimu free 2 play nenalákají dostatečné množství hráčů, kteří v nich průběžně utrácejí, skončí. Mobilní Mario Kart Tour vydržel sedm let, ale i tento...
Za půl roku je jich až moc. Letošních propadáků je víc, než bychom čekali
Herních propadáků přibývá až nezvykle rychlým tempem. Za první polovinu roku 2026 se jich urodilo opravdu hodně. Jde jak o tituly, které si o pohromu koledovaly už od oznámení, tak o ty, které mohly...
Cesta ke zdravému stárnutí: Otestovaly jsme prémiový komplex Nuvitone PRO pro buněčnou vitalitu
V redakci eMimina si s přibývajícím věkem stále více uvědomujeme, že zdraví a dostatek energie nejsou samozřejmost. Proto jsme se rozhodly na...