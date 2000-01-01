O těchto hrách víme už nějakou dobu, ale autoři v poslední době buď mlčí úplně, nebo zveřejňují informace jen hodně sporadicky. Přinášíme seznam her, které jsou podle dostupných informací v aktivním vývoji, ale možná jste už zapomněli, že existují.
Série Bioshock má slíbený čtvrtý díl už od roku 2019. Pracovat na něm má studio Cloud Chamber, jelikož původní autor Ken Levine si založil vlastní tým a na značku Bioshock již nemá autorská práva.
Ohledně čtvrtého Bioshocku stále nemáme jasné informace, v jaké fázi vývoje se hra nachází, což je po minimálně sedmi letech vývoje poměrně zarážející. Vydavatel Take-Two ale ujišťuje, že hra je v plánu. Některé úniky informací mluví o ději odehrávajícím se v Antarktidě, pravost však nikdo nedovede ověřit.
Crysis 4 autoři oznámili už před čtyřmi lety a od té doby se občas objevují spekulace, že hra byla už potají zrušena. To však nebylo nikdy oficiálně potvrzeno a navenek se tedy s čtvrtým dílem této slavné akční série stále počítá.
Autoři podle všeho několikrát práci na Crysis 4 zastavili, aby se více věnovali multiplayerovému Hunt: Showdown, jelikož tato hra jim dokázala pokrýt náklady na další vývoj. Zda vůbec ve studiu Crytek je dostatek peněz na řádné dokončení Crysis 4 proto není příliš jisté, ale jde jen čistě o spekulace.
Už od roku 2019 pracuje studio OnceLost Games, složené z veteránů herní série The Elder Scrolls na nové hře s názvem The Wayward Realms. Vývoj však pokračuje pomalu, loni jej navíc jej zdržela smrt známého vývojáře a člena tohoto studia Juliana LeFaye.
I přes odchod legendárního vývojáře autoři hodlají hru dokončit, kdy se však tak stane, zatím nevíme, datum vydání není známé, a to ani přibližně.
Ubisoft i přes masivní škrty a reorganizace firmy stále připravuje hru Beyond Good & Evil 2. Těžko lze totiž uvěřit tomu, že na hře v blíže neurčeném rozsahu pracuje firma od oznámení v roce 2008.
Obecně se mluví o tom, že Beyond Good & Evil 2 je v podstatě aktuálně nejpříznačnější hrou termínu „vývojové peklo“ (development hell). Zda se z něj vůbec někdy dostane, těžko říci, nicméně Ubisoft s vydáním této hry podle všeho stále počítá.
Oblíbené RPG Knights of the Old Republic ze světa Star Wars se má také dočkat remaku. Autoři ze studia Aspyr jej oznámili na podzim 2021, ovšem zatím se nezdá, že by se hra blížila vydání.
V roce 2022 byla však hra odložena na neurčito a následně se dokonce začalo mluvit i o prodeji studia Aspyr, které vlastní Embracer Group. K tomu však zatím nedošlo a na hře se podle všeho stále pracuje.
A u Star Wars se ještě zdržíme. Pod touto značkou totiž připravuje svůj další díl i studio Quantic Dream. Hru s podtitulem Eclipse oznámilo v roce 2021, od té doby je však ticho.
O hře se od té doby skoro nemluví. Quantic Dream sice loni odhalil a následně vydal novou live service hru Spellcasters Chronicles, o Eclipse jsme se však dozvěděli pouze to, že hra je stále v přípravě.
Ačkoliv hra Blade Runner 2033: Labyrinth nebyla oficiálně zrušena, okolnosti jejího aktuálního stavu jsou hodně nejisté. Loni celý vývojářský tým Annapurna Interactive rezignoval a od té doby není jasné, kdo aktuálně tuto sci-fi hru vyvíjí.
Koncem loňského roku byl dokonce Blade Runner 2033: Labyrinth odstraněn ze Steamu i oficiálních stránek Annapurny, což naznačuje možné zrušení projektu. To ovšem nebylo oficiálně potvrzeno. Naděje, že se herního Blade Runnera někdy dočkáme, tedy zatím stále žijí.
Je nám jasné, že na The Elder Scrolls VI nejspíš fanoušci nikdy nezapomenuli, naopak jej stále napjatě vyhlíží. Ale už je to osm let, co jsme viděli onen známý, avšak nicneříkající první trailer a stále posloucháme pouze sliby, že se na hře pracuje.
Hlad fanoušků série The Elder Scrolls sice alespoň loni trochu zasytil remake Oblivionu, jenže fanoušci už mají chuť také na něco nového z tohoto slavného fantasy světa.
Když v roce 2020 představovalo Sony nový PlayStation, spolu s ním ukázalo také hrstku připravovaných her. Bohužel jednou z nich je stále dosud nevydaný Little Devil Inside.
Autoři se zcela odmlčeli, jen aby se připomněli začátkem roku 2024, že stále ještě na hře pracují. Ani tehdy však nepotvrdili, na kdy je tedy plánované datum vydání a my tak stále čekáme. Ohledně této hry dokonce zaznívá i větší míra spekulací, že byla potichu zrušena, ale nejde o nic oficiálního.
Projekt The Wolf Among Us 2 to má těžké. Autorské studio se v minulosti už jednou rozpadlo, pak zase dalo zpátky dohromady a teď se vůbec neví, zda není zase blíže nějakému dalšímu rozkladu. Práce na fanoušky očekávaném druhém dílu detektivky s pohádkovými bytostmi však podle všeho stále pokračuje.
Hra byla oficiálně oznámená už v roce 2018 a byť jsme od té doby viděli i nový trailer a mnoho slibů autorů, že je hra na cestě, datum vydání je stále neznámé.
Hra Marvel 1943: Rise of Hydra měla být touto dobou už blízko vydání, ovšem dostupné informace naznačují, že bylo vydání odsunuto na neurčito.
Podle dostupných informací jde spíše o strategické vybírání vhodného data vydání, než o problémy s vývojem, ale i tak máme ohledně hry za poslední dva roky překvapivě málo informací.
Čtvrtý díl série The Witcher byl oznámený relativně nedávno a fanoušci jej napjatě vyhlížejí. Podle všeho nevyjde dříve, než v roce 2027. Možná jste však mohli přehlédnout, že v přípravě je i remake prvního dílu.
O něm se zatím nic konkrétního neví a bohužel některé informace naznačují, že s remakem budeme moci počítat až po vydání čtyřky. To znamená, že na hru i po naší dnešní připomínce můžete nejspíš ještě s klidem na pár let zase zapomenout.
Dlouhé roky se rovněž nic neděje ohledně chystané zombie akce v otevřeném světě, State of Decay 3. Rok 2024 přinesl novou ukázku ze hry, jenže od té doby jsme se moc nových informací už nedočkali.
Začátkem letošního roku se však jeden ze zástupců vedení Xboxu v rozhovoru rozpovídal o tom, že práce na hře jde dobře, tak se snad brzy dočkáme dalších dobrých zpráv.
Už jsou to tři roky, co jsme se poprvé dozvěděli o chystané novince od Arkane Studios, Marvel’s Blade a vyjma úvodního traileru zatím autoři nic dalšího o hře neprozradili. Doufáme, že se to brzy změní.
Už v roce 2021 mluvili autoři z Ubisoftu o tom, že by chtěli oživit legendární Splinter Cell. Podle všeho mají však před sebou ještě hodně práce a dělat si naděje na brzké vydání by bylo asi naivní.
