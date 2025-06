V roce 2010 se polské studio CD Projekt připravovalo vydat druhý díl herní série The Witcher. Jednička zaznamenala u hráčů úspěch a dvojka byla o poznání ambicióznějším titulem. Jenže původně udělali autoři něco, co si museli následně honem rozmyslet. Hlavní hrdina Geralt totiž v prvním díle nebyl žádný hezoun, tak se to někdo pokusil napravit. Jenže to se nesetkalo s pochopením.

Na prvních obrázcích ze hry bylo vidět, že Geralt má najednou daleko lidštější rysy a už nevypadá jako mutant, jakého fanoušci znali. Dokonce se dalo i říci, že z něj najednou byl krasavec. Ale to šlo proti přání fanoušků a i samotní autoři si uvědomili, že takto Geralta vyobrazovat nechtějí.

Do úprav se pustili prakticky ihned poté, co dostali první zpětnou vazbu od fanoušků. Kvůli přechodu na nový herní engine se sice grafika musela měnit, ale zároveň bylo třeba, aby hráči hlavního hrdinu stále poznávali. Takto si nejspíše budete pamatovat Geralta ze druhé hry, pokud jste ji hráli:

Problémy s novým vzhledem pro Geralta popisuje designér z CD Projektu Pawel Mielniczuk pro server Eurogamer: „Zaklínač 1 byl silně stylizovaný. Z výtvarného hlediska tu šlo o mnohem jednodušší vizuální věrnost, než s jakou jsme pracovali ve druhém a třetím dílu. Obličej Geralta v Zaklínači 1 nebyl příliš anatomicky správný, ale působilo to ve výsledku zajímavě.“

„Když přišel na řadu druhý Zaklínač, měli jsme lepší engine. To znamená větší rozpočty na grafiku, více designérů, kteří mohli a uměli vymodelovat hezké obličeje, a obecně jsme se zlepšili v tvorbě postav díky tomu, že už jsme vydali jednu předchozí hru. Jenže Geraltova původní tvář prostě neodpovídala stylu ostatních postav v novém dílu, neměla realistické lidské proporce.“

A tak se ve studiu rozhodli, že se pokusí Geralta zcela přepracovat. Původně si mysleli, že si toho nikdo ani nevšimne, ale spletli se. „Nový design Geralta přišel hned na začátku produkce Zaklínače 2 a vypustili jsme ho ven s první várkou screenshotů, abychom zjistili, jaká je odezva. A ta byla hrozná. Komunita na fórech byla pobouřená, málem tam došlo k nepokojům,“ popisuje Mielniczuk.

CD Projekt nakonec strávil další dva roky laděním vzhledu Geralta, než si byl jistý, že to bude vyhovovat všem. A když přišla třetí hra, měli autoři opět možnost upravit jeho vzhled, ale už se poučili: hlavně nedělat žádné velké změny. A Mielniczuk slibuje, že se na vzhled Geralta nebude sahat ani v chystaném čtvrtém díle, byť dodává, že se mu opravdu líbilo, jak ho v seriálu ztvárnil Henry Cavill. A kdyby zpětně mohl, vymodeluje ho podle něj.