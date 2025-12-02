Od vydání poslední hry série Zaklínač (The Witcher) uplynulo víc než deset let. Po odmlce, kterou vyplnil Cyberpunk 2077 se nyní polský CD Projekt soustředí na čtvrtý díl zaklínačské série, ve kterém opustíme Geralta jakožto hlavního hrdinu a pozornost se přesune k Ciri. Podle všeho má být „čtyřka“ pouze začátkem hodně ambiciózních plánů.
Po zveřejnění hospodářských výsledků firmy se nechal ředitel CD Projektu Michal Nowakowski slyšet, že čtvrtý Zaklínač má být první hrou v chystané trilogii. Pokud ve vás tato informace vyvolává obavy, že by se tato nová trilogie současným tempem vývoje uzavřela až za víc než 30 let, má pro vás Nowakowski překvapivou zprávu: všechny tři chystané tituly budou hotové během šesti let.
Zároveň vyloučil, že by čtvrtý díl vyšel příští rok, takže to znamená, že si budeme na tuto hru muset počkat do roku 2027. Pokud se však naplní optimistický plán studia, pátý díl by mohl být venku okolo roku 2030 a šestý pak uzavře novou trilogii zhruba v roce 2033. To je sice pořád hodně za dlouho, ale zároveň vzhledem k tomu, o co jde (tři nová RPG z vysoce populární série), tak se nám tento čas nezdá nijak extrémní.
Do plánů CD projektu navíc ještě vstupuje to, že studio zároveň plánuje druhý Cyberpunk a k tomu ještě chystá také remake prvního Zaklínače. Jsme tedy dost zvědaví, jak to všechno zvládne s týmem okolo 400 vývojářů. Nemožné to samozřejmě není, ale je otázkou, nakolik bude zkrácený čas vývoje podepsaný na finální kvalitě obsahu.
Jedním z důvodů, proč si autoři více věří, je Unreal Engine 5, který jim údajně pomáhá zefektivnit práci a tedy zkrátit čas nutný k vývoji. A zároveň nám takové tvrzení zní jako záminka, aby se pátý a šestý díl soustředil hlavně na pokračování příběhu a nová herní prostředí, než na nějaké hluboké změny v hratelnosti.
Zaklínač 4 vstoupil do horké fáze vývoje před rokem a podle všeho ještě minimálně celý příští rok o hře budeme spíše dostávat střípky informací nebo nové trailery. Nic samozřejmě nevylučuje případné odklady, což je věc, kterou budou muset autoři posuzovat až s blížícím se datem vydání. Jestli jsme si však něčím jistí, tak je to tím, že CD Projekt jistě raději sáhne po odkladu hry, než aby opakoval fiasko s bídným úvodním technickým stavem u Cyberpunku 2077.
