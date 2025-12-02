Fanoušci Zaklínače jsou v šoku. V plánu jsou tři nové hry během šesti let

Ondřej Martinů
Plány polského studia CD Projekt jsou opravdu ambiciózní. Pokud vše půjde dobře, tak bychom se po čtvrtém dílu Zaklínače měli těšit ještě na pátý a šestý díl v horizontu šesti let. Tomu se však při současných časových intervalech vydávání velkých her věří poměrně obtížně.
První záběry ze čtvrtého Zaklínače

První záběry ze čtvrtého Zaklínače | foto: CD Projekt Red

První záběry ze čtvrtého Zaklínače
První záběry ze čtvrtého Zaklínače
První záběry ze čtvrtého Zaklínače
První záběry ze čtvrtého Zaklínače
58 fotografií

Od vydání poslední hry série Zaklínač (The Witcher) uplynulo víc než deset let. Po odmlce, kterou vyplnil Cyberpunk 2077 se nyní polský CD Projekt soustředí na čtvrtý díl zaklínačské série, ve kterém opustíme Geralta jakožto hlavního hrdinu a pozornost se přesune k Ciri. Podle všeho má být „čtyřka“ pouze začátkem hodně ambiciózních plánů.

První záběry ze čtvrtého Zaklínače

První záběry ze čtvrtého Zaklínače

Po zveřejnění hospodářských výsledků firmy se nechal ředitel CD Projektu Michal Nowakowski slyšet, že čtvrtý Zaklínač má být první hrou v chystané trilogii. Pokud ve vás tato informace vyvolává obavy, že by se tato nová trilogie současným tempem vývoje uzavřela až za víc než 30 let, má pro vás Nowakowski překvapivou zprávu: všechny tři chystané tituly budou hotové během šesti let.

Zároveň vyloučil, že by čtvrtý díl vyšel příští rok, takže to znamená, že si budeme na tuto hru muset počkat do roku 2027. Pokud se však naplní optimistický plán studia, pátý díl by mohl být venku okolo roku 2030 a šestý pak uzavře novou trilogii zhruba v roce 2033. To je sice pořád hodně za dlouho, ale zároveň vzhledem k tomu, o co jde (tři nová RPG z vysoce populární série), tak se nám tento čas nezdá nijak extrémní.

Do plánů CD projektu navíc ještě vstupuje to, že studio zároveň plánuje druhý Cyberpunk a k tomu ještě chystá také remake prvního Zaklínače. Jsme tedy dost zvědaví, jak to všechno zvládne s týmem okolo 400 vývojářů. Nemožné to samozřejmě není, ale je otázkou, nakolik bude zkrácený čas vývoje podepsaný na finální kvalitě obsahu.

Jedním z důvodů, proč si autoři více věří, je Unreal Engine 5, který jim údajně pomáhá zefektivnit práci a tedy zkrátit čas nutný k vývoji. A zároveň nám takové tvrzení zní jako záminka, aby se pátý a šestý díl soustředil hlavně na pokračování příběhu a nová herní prostředí, než na nějaké hluboké změny v hratelnosti.

První záběry ze čtvrtého Zaklínače

První záběry ze čtvrtého Zaklínače

Zaklínač 4 vstoupil do horké fáze vývoje před rokem a podle všeho ještě minimálně celý příští rok o hře budeme spíše dostávat střípky informací nebo nové trailery. Nic samozřejmě nevylučuje případné odklady, což je věc, kterou budou muset autoři posuzovat až s blížícím se datem vydání. Jestli jsme si však něčím jistí, tak je to tím, že CD Projekt jistě raději sáhne po odkladu hry, než aby opakoval fiasko s bídným úvodním technickým stavem u Cyberpunku 2077.

Neuvěřitelný Zaklínač 4. První ukázka ze hry vypadá naprosto fantasticky
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Harry Potter i populární Star Wars za pár kaček. Tipy na Black Friday slevy

Star Wars Jedi: Survivor

Na Steamu, největším digitálním tržišti PC her, probíhá Black Friday akce, kterým se obchod donedávna spíš vyhýbal. Díky ní můžete pořídit řadu zajímavých her s výraznou slevou. Výprodej trvá do...

Dorazí horory i retro akce. Tyto hry budeme hrát v prosinci

Red Dead Redemption na PC

Konec roku bývá na vydání nových her obvykle klidnější, což se dá říct i o letošním prosinci. I tak ale dorazí hned několik zajímavých novinek, především klíčový titul pro Nintendo nebo několik...

Obleček v online hře může stát skoro milion. Hráči po něm šílí

Where Winds Meet

Nová online hra Where Winds Meet ukrývá pro hráče opravdu vzácnou odměnu ve formě luxusních digitálních šatů. Z nich se stal symbol bohatých hráčů, kteří neváhají utratit v přepočtu okolo milionu...

Tipy na hravé dárky, za které ručíme

Stellar Blade - Vánoce

Sestavili jsme pečlivě vybraný seznam tipů na dárky pro všechny, kteří si rádi hrají. Nejsou to žádní zajíci v pytli, ale věci, které máme vyzkoušené a baví nás.

V české středověké strategii budeme pečovat o celé hrabství, podívejte se

County of Fortune

V budovatelských strategiích se hráči obvykle starají o jedno město. Připravovaná česká hra County of Fortune se ovšem zaměřuje na rozvoj celého regionu.

Fanoušci Zaklínače jsou v šoku. V plánu jsou tři nové hry během šesti let

První záběry ze čtvrtého Zaklínače

Plány polského studia CD Projekt jsou opravdu ambiciózní. Pokud vše půjde dobře, tak bychom se po čtvrtém dílu Zaklínače měli těšit ještě na pátý a šestý díl v horizontu šesti let. Tomu se však při...

2. prosince 2025 0

Čínský hit Where Winds Meet přilákal za dva týdny devět milionů hráčů

Where Winds Meet

Příběh mladého mistra meče nabírá na síle. Den po vydání nalákala čínská hra Where Winds Meet přes dva miliony hráčů, nyní jich má už devět. U free 2 play her ovšem rozhoduje ochota hráčů utrácet, a...

1. prosince 2025  12:56 0

Letošní strategický hit ve stylu Command & Conquer přidá superzbraně

Tempest Rising

Na hit z devadesátých let Command & Conquer letos skvěle navázala strategie Tempest Rising, která sice okopírovalo, co se dalo, ale byla to skvělá zábava. Jedna věc ovšem chyběla a tvůrci to chtějí...

1. prosince 2025  11:46 2

Naposílala streamerovi dva miliony, manžel okamžitě požádal o rozvod

Zdrcený manžel Liu

Příběhů o tom, jak děti utratí velké peníze rodičů za herní měny a muže zruinuje některá z online krásek, je plný internet. Posedlost něčím nebo někým se ovšem nevyhýbá ani ženám.

1. prosince 2025 14

RECENZE: Nejhorší kampaň v historii, jinak Call of Duty ukázalo standard

70 %
Call of Duty: Black Ops 7

Populární série stříleček Call of Duty vychází již 22 let, pořád však dokáže překvapovat. Bohužel tentokrát ne příliš pozitivně. Příběhová kampaň je psychedelický úlet, navíc není optimalizovaná na...

PS5
30. listopadu 2025 3

Odešla ikona herního světa. Rebecca Heinemanová pomohla na svět legendám

Herní vývojářka Rebecca Heineman

Ve věku dvaašedesáti let zemřela legendární herní vývojářka Rebecca Heinemanová. Dětská šampionka ve Space Invaders, spoluzakladatelka kultovní společnosti Interplay, členka herní síně slávy, ale i...

29. listopadu 2025 11

Datum vydání World of Warcraft: Midnight bylo konečně oznámeno

World of Warcraft: Midnight

V pořadí jedenáctý datadisk pro MMORPG World of Warcraft vyjde až v březnu, nicméně jedna očekávaná nová funkce se dostane mezi vybrané hráče už v prosinci.

28. listopadu 2025  14:44 0

World of Warcraft: Midnight

World of Warcraft: Midnight

vydáno 28. listopadu 2025  14:30,  aktualizováno  14:34

V české středověké strategii budeme pečovat o celé hrabství, podívejte se

County of Fortune

V budovatelských strategiích se hráči obvykle starají o jedno město. Připravovaná česká hra County of Fortune se ovšem zaměřuje na rozvoj celého regionu.

28. listopadu 2025  10:31 6

Harry Potter i populární Star Wars za pár kaček. Tipy na Black Friday slevy

Star Wars Jedi: Survivor

Na Steamu, největším digitálním tržišti PC her, probíhá Black Friday akce, kterým se obchod donedávna spíš vyhýbal. Díky ní můžete pořídit řadu zajímavých her s výraznou slevou. Výprodej trvá do...

28. listopadu 2025 3

PlayStation Plus naděluje zdarma herní Lego a další čtyři hry

LEGO Horizon Adventures

Předplatitelé služby PlayStation Plus se mohou v prosinci těšit na rovnou pět her zdarma namísto obvyklých tří. Jednou z nich je i loňské Lego dobrodružství.

27. listopadu 2025  9:53 4

Dorazí horory i retro akce. Tyto hry budeme hrát v prosinci

Red Dead Redemption na PC

Konec roku bývá na vydání nových her obvykle klidnější, což se dá říct i o letošním prosinci. I tak ale dorazí hned několik zajímavých novinek, především klíčový titul pro Nintendo nebo několik...

27. listopadu 2025 3

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.