Fanoušci Zaklínače mají z čeho vybírat. Vedle původního materiálu z dlouhé série knih mohou hrát hry, sledovat filmy a seriály či hrát deskové hry. V pestré nabídce zaklínačského materiálu s vybere snad každý a do budoucna se bude dál rozšiřovat.
Autor: Netflix
Geralt je pro mnohé synonymem pojmu Zaklínač, byť svět, který vytvořil polský autor Andrzej Sapkowski je mnohem rozmanitější. První povídku vydal už v roce 1986 a od té doby dále rozšiřuje toto temné fantasy s kořeny ve slovanské mytologii.
Autor: CD Projekt Red
Andrzej Sapkowski (na fotografii) již vydal celkem devět knih a ta dosud poslední (Rozcestí krkavců) vyšla teprve loni. Nejde však o lineární rozvoj příběhu, v posledních dílech se Sapkowski začal vracet k mládí Geralta.
Autor: Maciej Stanik pro http://lodz.naszemiasto.pl
Hráči samozřejmě znají hlavní sérii her od polského studia CD Projekt, byť plány na hru na motivy Zaklínače mělo už v roce 1997 polské studio Metropolis Software. Už tehdy mělo jít o 3D akční RPG, hra ale nikdy nebyla dokončena.
Autor: pro iDNES.cz
První skutečně dokončenou hrou s tématikou Zaklínače se tedy stal až první The Witcher od CD Projektu v roce 2007. Ten se setkal s nadšením jak hráčů, tak kritiků a dosud jde v podstatě o kultovní záležitost, která samozřejmě za skoro 20 let od vydání už notně zestárla.
Autor: CD PROJEKT
V roce 2011 následoval druhý díl s podtitulem Assassins of Kings. CD Projekt vylepšil grafiku, soubojový systém, prohloubil RPG mechaniky a přidal třeba i pasáže s plížením. I druhý díl byl komerční úspěch pro studio.
Autor: pro iDNES.cz
Studio se ovšem pokusilo ze značky v roce 2015 vyždímat peníze navíc tím, že naskočilo na trend MOBA žánru a vydalo hru s názvem The Witcher Battle Arena pro mobilní telefony. Byl to propadák a servery CD Projekt vypnul ještě ten samý rok. Naštěstí si ale studio rychle napravilo reputaci.
Autor: CD Projekt RED
V květnu roku 2015 totiž firma vydala očekávaný třetí díl (The Witcher 3: Wild Hunt), dosud největší hru série s opět vylepšenou grafikou a herními mechanismy a tentokrát i plně otevřeným světem. Třetí Zaklínač je považován hráči i kritiky za jednu z vůbec nejlepších videoher všech dob, na svou dobu posbírala rekordní množství titulů hry roku.
Autor: Ondřej Zach
Právě třetí díl tvoří údajně víc než polovinu z celkových prodejů série The Witcher, která čítá přes 40 milionů prodaných kopií.
Autor: CD Projekt
A když už by se mohlo zdát, že laťku není kam posouvat, reputaci třetímu dílu ještě výrazně vylepšily datadisky. V roce 2015 si hráči mohli k hlavní kampani přidat ještě odbočku s podtitulem Hearts of Stone, která nabídla povedené rozšíření příběhu.
Autor: Jakub Žežule
V roce 2016 se pak herní mapa v přídavku Blood and Wine rozrostla o celý nový region, jehož nový obsah vystačil na další dlouhé hodiny zábavy. I Blood and Wine si fanoušci oblíbili, třeba na Bonuswebu dokonce v roce 2016 toto rozšíření vyhrálo titul hry roku.
Autor: CD Projekt
Třetím dílem hráče provázela minihra Gwent, která pak byla ústředním prvkem odbočky Thronebreaker: The Witcher Tales. Geralt se zde objevuje pouze jako vedlejší postava. Pokud ale máte rádi tuto karetní hru, je Thronebreaker v podstatě povinnost.
Autor: Petr Zelený, iDNES.cz
Zpět ke třetímu dílu, který v roce 2019 nejprve dostal port na Nintendo Switch, což byl tehdy takový malý technologický zázrak, že jej šlo hrát i na tak slabém hardwaru. Vylepšení grafiky pak naopak přišlo v roce 2022, kdy vyšla next-gen verze pro PlayStation 5 a Xbox Series X/S.
Autor: CD Projekt
Popularita třetího dílu je ale tak neutichající, že nás po 11 letech bude čekat nový datadisk. CD Projekt jej plánuje vydat v příštím roce a zatím nevíme, o čem přesně bude. Každopádně jde prakticky o bezprecedentní událost, kterou ovšem vítáme.
Autor: CD Projekt RED
Zaklínač nejsou jen knihy a hry, fanouškovská základna se například už v roce 2001 utvořila okolo nízkorozpočtového filmu a následně i seriálu The Hexer s Michałem Żebrowskim v hlavní roli. Oba projekty mají status něčeho, co je mnohými považováno jako propadák, ale zároveň se najde dost fanoušků, které je hájí jako kultovní klasiku.
Autor: Telewizja Polska
Do mainstreamu televizní produkce však Zaklínače dostala až adaptace od Netflixu, která je dostupná od roku 2019. Prokletí „milovaného a zároveň nenáviděného“ se však ani tento pokus nezbavil. Fanoušci vnímají pozitivně především Henryho Cavilla v hlavní roli, ale kritizují především nekonzistentní kvalitu scénáře a nerespektování knižních předloh.
Autor: Netflix
Seriál se s každou novou sérií zhoršoval a nyní se chystá už čtvrtá série, kde Cavilla v hlavní roli navíc nahradí Liam Hemsworth. A to nejspíš ještě způsobí další propad diváckého zájmu.
Autor: Netflix
Filmových odboček je pak několik, jde však o animované projekty. V roce 2021 to byl The Witcher: Nightmare of the Wolf, který se však zaměřil na postavu Vesemira, Geralt zde byl jen jako mladý chlapec.
Autor: Netflix
V roce 2025 pak Netflix nabídl divákům další animovaný film, The Witcher: Sirens of the Deep. Bohužel ani Nightmare of the Wolf, ani Sirens of the Deep nijak zásadně nezlepšily reputaci filmových a seriálových pokusů Zaklínače, jde spíše o takové průměrné projekty se smíšenými recenzemi.
Autor: Netflix
Zaklínače mají dále rádi také fanoušci komiksů, především série od Dark Horse, která se více váže na události z her. Celkem se v komiksovém světě Geralt objevil už ve vyšších desítkách různých komiksových sešitů.
Autor: Crew
Zapomínat nesmíme ani na deskové hry, nejčerstvější událostí v tomto ohledu je třeba české vydání hry Gwint (Gwent v originále). Oblíbená je pak také deskovka Witcher: Old World.
Autor: Xzone
A co bude dál? Už teď víme, že čtvrtý herní Zaklínač nebude o Geraltovi, nýbrž o jeho adoptivní dceři Ciri. Podrobnosti příběhu čtvrté hry ale zatím nemáme a je tedy možné, že nás v mnohém ještě CD Projekt překvapí.
Autor: CD Projekt Red
A pak je tu také projekt remaku prvního dílu, na kterém pracuje studio Fool’s Theory. To se ale nyní věnuje primárně již zmíněnému datadisku Songs of the Past, takže tipujeme, že o remaku ještě nějakou dobu neuslyšíme.
Autor: CD Projekt RED
Pokud vás zajímají záběry z chystaného Zaklínače 4, najdete je ve zbytku galerie.
Autor: CD Projekt Red
První záběry ze čtvrtého Zaklínače
Autor: CD Projekt Red
První záběry ze čtvrtého Zaklínače
Autor: CD Projekt Red
První záběry ze čtvrtého Zaklínače
Autor: CD Projekt Red
První záběry ze čtvrtého Zaklínače
Autor: CD Projekt Red
První záběry ze čtvrtého Zaklínače
Autor: CD Projekt Red
První záběry ze čtvrtého Zaklínače
Autor: CD Projekt Red
První záběry ze čtvrtého Zaklínače
Autor: CD Projekt Red
První záběry ze čtvrtého Zaklínače
Autor: CD Projekt Red
První záběry ze čtvrtého Zaklínače
Autor: CD Projekt Red
První záběry ze čtvrtého Zaklínače
Autor: CD Projekt Red
První záběry ze čtvrtého Zaklínače
Autor: CD Projekt Red
První záběry ze čtvrtého Zaklínače
Autor: CD Projekt Red
První záběry ze čtvrtého Zaklínače
Autor: CD Projekt Red
První záběry ze čtvrtého Zaklínače
Autor: CD Projekt Red
První záběry ze čtvrtého Zaklínače
Autor: CD Projekt Red
První záběry ze čtvrtého Zaklínače
Autor: CD Projekt Red
První záběry ze čtvrtého Zaklínače
Autor: CD Projekt Red
První záběry ze čtvrtého Zaklínače
Autor: CD Projekt Red
První záběry ze čtvrtého Zaklínače
Autor: CD Projekt Red
První záběry ze čtvrtého Zaklínače
Autor: CD Projekt Red
První záběry ze čtvrtého Zaklínače
Autor: CD Projekt Red
První záběry ze čtvrtého Zaklínače
Autor: CD Projekt Red
První záběry ze čtvrtého Zaklínače
Autor: CD Projekt Red
První záběry ze čtvrtého Zaklínače
Autor: CD Projekt Red
První záběry ze čtvrtého Zaklínače
Autor: CD Projekt Red
První záběry ze čtvrtého Zaklínače
Autor: CD Projekt Red
První záběry ze čtvrtého Zaklínače
Autor: CD Projekt Red
První záběry ze čtvrtého Zaklínače
Autor: CD Projekt Red
První záběry ze čtvrtého Zaklínače
Autor: CD Projekt Red
První záběry ze čtvrtého Zaklínače
Autor: CD Projekt Red
První záběry ze čtvrtého Zaklínače
Autor: CD Projekt Red
První záběry ze čtvrtého Zaklínače
Autor: CD Projekt Red
První záběry ze čtvrtého Zaklínače
Autor: CD Projekt Red
První záběry ze čtvrtého Zaklínače
Autor: CD Projekt Red
První záběry ze čtvrtého Zaklínače
Autor: CD Projekt Red
The Witcher 4
Autor: CD Projekt Red