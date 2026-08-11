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Jak by mohly vypadat legendární herní pecky v dnešní grafice? Pokochejte se
Jaké by to bylo zahrát si staré herní pecky v dnešní grafice? Lidé vytvářejí pomocí AI různé reimaginace - některé vypadají dobře, z jiných se zcela vytratil umělecký záměr a není to zkrátka ono....
Eurobankovky obsadili hrdinové z Kingdom Come. Prohlédněte si parádní návrhy
Návrhů nových eurobankovek si všimla i některá herní studia a přispěchala s vlastními nápady. Samozřejmě nejde o oficiální zapojení do hlasování, ale jen takové pobavení hráčů. Obzvlášť fanoušci...
Co frčí v Česku? Za tyto hry na Steamu utrácíme nejvíc
Podívali jsme se na právě nejprodávanější hry na Steamu podle tržeb v Česku. Jsou zde nejenom stálice, ale i několik skokanů díky probíhajícím slevám a pár novinek. Jisté však je, že s těmito hrami...
Čtyři vynikající hry zdarma ke stažení. Lákadlem je i akce Ghost Recon
Ubisoft rozdává starší díl z taktické série Ghost Recon, potěší ovšem i akční RPG Moonlighter na Steamu. S dvojicí her nezahálí ani Epic Store. V jedné hraje prim příběh, nádherná grafika a hráčské...
Klišé, nebo děsivá věštba? Připomínáme hry, ve kterých Rusko rozpoutalo válku
Vedle krvelačných mimozemšťanů, pekelných démonů, teroristů a nacistů jsou Rusové patrně těmi nejčastějšími nepřáteli v počítačových hrách. Pojďte si s námi připomenout několik legendárních titulů,...
Geralt na plátně i ve hrách. Podívejte se, jak se Zaklínač měnil v čase
Fanoušci Zaklínače mají z čeho vybírat. Vedle původního materiálu z dlouhé série knih mohou hrát hry, sledovat filmy a seriály či hrát deskové hry. V pestré nabídce zaklínačského materiálu s vybere...
Marvel Tōkon: Fighting Souls
PS5vydáno 10. srpna 2026 12:58, aktualizováno 13:09
Big Walk je údajně nejlepší letošní hra. Tak jsme to šli prověřit
V souhrnném skóre přeskočila Jamese Bonda, Forzu i Resident Evil. Řeč je o novince od malého studia House House, která vsadila na kooperativní řešení hádanek v partě lidí, pro které ve hře platí...
Jak by mohly vypadat legendární herní pecky v dnešní grafice? Pokochejte se
Jaké by to bylo zahrát si staré herní pecky v dnešní grafice? Lidé vytvářejí pomocí AI různé reimaginace - některé vypadají dobře, z jiných se zcela vytratil umělecký záměr a není to zkrátka ono....
Quake slaví třicet let novým rozšířením zdarma. A je to naprostá pecka
Majitelé remasterované verze ikonické akce Quake se mohou pustit do bezplatného rozšíření Dawn of the Machine s hodinami nového obsahu.
Klišé, nebo děsivá věštba? Připomínáme hry, ve kterých Rusko rozpoutalo válku
Vedle krvelačných mimozemšťanů, pekelných démonů, teroristů a nacistů jsou Rusové patrně těmi nejčastějšími nepřáteli v počítačových hrách. Pojďte si s námi připomenout několik legendárních titulů,...
Čtyři vynikající hry zdarma ke stažení. Lákadlem je i akce Ghost Recon
Ubisoft rozdává starší díl z taktické série Ghost Recon, potěší ovšem i akční RPG Moonlighter na Steamu. S dvojicí her nezahálí ani Epic Store. V jedné hraje prim příběh, nádherná grafika a hráčské...
GTA 6 se brzy pochlubí novou ukázkou. Netflix ji odvysílá jako první
Nášup informací o dlouho očekávané hře Grand Theft Auto VI uvidíme už 27. srpna. Neobvyklé je ovšem to, že s šestihodinovým předstihem uvidí ukázku předplatitelé streamingové služby Netflix.
Muž cti se propojí s první Mafií. Ukáže mladého Dona Salieriho
Don Salieri je zpět. Mladý Ennio Salieri byl právě propuštěn z vězení a chce si vzít zpět vše, co mu patří.
Stačil jediný český fanoušek. Autor mu poděkoval českým překladem
Herní svět zaujal příběh japonského hororu Ball Boy Simulator, jehož autor si dal záležet, aby hra měla i český překlad. Všiml si totiž, že na Steamu má jednoho fanouška z Česka.
Bude Dave Bautista novým Kratem? Seriál God of War přeobsazuje hlavní roli
Slavná herní série akčních her God of War se dočká seriálové adaptace. Kvůli zranění se však hledá nový herec pro hlavní roli.