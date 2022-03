ANKETA: Co byste chtěli od nového herního Zaklínače?

Honza Srp: Po pravdě bych tedy od CD Projektu viděl raději jinou značku, protože po přehnaném „fanservice“ od Netflixu už mi celý svět Zaklínače začíná trošku lézt krkem. Ale tak rozumím tomu, že to teď autoři potřebují hrát na jistotu. Budu tedy spokojený alespoň pokud to tentokrát bude bez Geralta, Ciri a Yennefer.

Co se týče hratelnosti, tak bych si přál zahodit soubojový systém a vymyslet ho od začátku, ten byl totiž podle mě největší slabinou trojky. Pak také o něco komornější příběh, ve kterém nejde jen o záchranu světa, dospělejší sexuální scény bez jednorožců a kartiček a také absenci jakékoliv formy multiplayeru. Ale ve výsledku chci především to, aby talentovaní autoři nepodlehli nátlaku komunity a udělali přesně takovou hru, jakou chtějí oni. Mají mojí absolutní důvěru.

Ondřej Zach : Chtěl bych věřit, že po vydání Cyberpunku 2077 se vedení studia dostatečně poučilo a nebude dělat oznámení, která namísto skutečnosti reflektují zbožná přání. Dále doufám, že součástí týmu je ještě dostatek klíčových lidí z původní sestavy, aby se neopakoval scénář Blizzard. Připomněl bych, že ředitel Zaklínače 3 založil s dalšími veterány vlastní studio. Nerad bych také, aby se opakoval scénář Dying Light 2, a sice, že hra sice bude pořádně rozmáchlá, ovšem na úkor toho nebudou stěžejní prvky zpracovány s dostatečnou péčí. Nějaká konkrétní přání nemám, rád se nechám překvapit.

Honza Lysý: Budu stručný – aby čtyřka neudělala ostudu kultovní trojce. Víc nepožaduji.

Honza Kouba: Zaklínač bez Geralta bude pro CD Projekt RED výzva. Těžko si vůbec představit svět Zaklínače bez titulního hrdiny. Studiu to ovšem dává větší tvůrčí svobodu, jak s univerzem pracovat. Hra by se mohla odehrávat v minulosti, kdy byli Zaklínači na vzestupu. Zamlouvá se mi myšlenka, vytvořit si zaklínače na míru. V multiplayer kooperaci s pár dalšími unikátními zaklínači (lišící se podle zaklínačských škol a stromů dovedností) lovit monstra, zažívat kouzelné příběhy a plnit propracované questy, kterými třetí díl proslul.

Chystá se nová hra ze série The Witcher

Ondra Martinů: Vzhledem k tomu, že považuji Witchera 3 za jednu z nejlepších her všech dob, tak bych si v podstatě přál víc toho samého, jen trochu prostřídat postavy, herní mapu, vylepšit grafiku. Jinak bych nic neměnil. Bylo by za mě třeba úplně v pořádku, kdyby Geralta vyměnili autoři za Ciri a poslali ji na úplně nové dobrodružství, ovšem v duchu oné open-world trojky.

Naopak se bojím možnosti, že bychom si mohli vytvořit vlastního zaklínače. Podle mne příběhům spíše škodí, že není hlavní postava jasně definována. A byl bych rád, aby autoři ponechali hratelnou pouze jednu postavu a nedělali z toho nějaké taktické RPG s celou partou postav, ty mne nikdy moc nebavily.

Honza Žďárský : Předně bych si přál, aby tvůrci zvolili podobný přístup jako nový díl Horizonu, kdy místo vytvoření kompletně nové hry, vzali dobré mechanismy z původní hry a převzali je nebo je drobně vylepšili. Třetí díl Zaklínače byl suprový a jde si z něj vzít mnohé. Samozřejmě v tuto chvíli nevíme, zda je na cestě čtvrtý díl série nebo se tvůrci vydají jinou cestou, nicméně neočekávám, že by se hratelnost nějak zásadně měnila.

Dále, jelikož příběh Geralta vypadá, že v DLC ke třetímu dílu směřuje ke svému konci, tak bych spíše řekl, že tvůrci sáhnou po alternativě v některé ze stávajících postav. Logickou možností je Ciri, která se dle kanonické verze stala zaklínačkou vycvičenou samotným Geraltem, nicméně bych se ani nezlobil, kdyby to byl někdo z dvojice Lambert nebo Eskel. Zajímavou možností by bylo vytvoření vlastní postavy, nicméně si nejsem jistý, jak by příběhově vysvětlili dalšího zaklínače ze školy vlka. Jedině, že by se jednalo o někoho z jiných škol. S tímto tématem souvisí i to, jakou časovou linii bude příběh rozebírat. Knižní předlohu zpracovává netflixový seriál a opřel se o ni i animovaný film. Herní série doteď zpracovávala to, co v knihách není. Otázkou zůstává, zda příběh dalšího dílu bude navazovat na události třetího dílu, případně se podíváme do „neprobádaného“ území. Docela by mě zajímalo herní zpracování událostí, které následovaly po konjunkci sfér.



Doteď jsem psal o tom, co chci ve hře vidět, nicméně se musím zmínit i o tom, co ve hře určitě nechci vidět, a to je přehnaná politická korektnost. Samozřejmě, jedná se o fantasy sérii, nicméně je nutné vzít v potaz, že se jedná o svět, který Sapkowski stylizoval na středověkou Evropu. Stačí, že takto Netflix masakruje jednu mou oblíbenou značku za druhou (Vikingové, Poslední království,...). Mým posledním přáním je, aby další díl Zaklínače nevyšel v uspěchaném stavu. Cyberpunk doteď trpí tím, že vyšel minimálně o rok dříve, než měl.

Zaklínač 3: O víně a krvi

Honza Strachota: Ač jsem velkým fandou knižní série, ta herní mi kupodivu nikdy moc nesedla. Na první díl jsem byl hrozně natěšenej, koupil jsem si ho ihned po vydání, načež se dostavilo těžké zklamání. Příšerná optimalizace (lokace se nahrávaly snad deset minut), svět, navzdory mému očekávání, nebyl otevřený, chyběl pohled první osoby, NPC měly všichni stejný obličej a Geralt neuměl přeskočit ani dvacet centimetrů nízký plůtek, v důsledku čehož často musel nachodit celé kilometry navíc. Vím, drtivou většinu těchto neduhů odstranily pozdější záplaty, ale mně to chuť ke hraní už vzalo. Neokouzlil mě ani systém výroby lektvarů, bez nichž nebyla šance skolit většinu i těch nejslabších nepřátel, což je jedna z věcí, které v Zaklínači zůstaly dodnes. Chápu sice, že je to zásadní herní mechanismus, který hru odlišuje od jiných RPG a dává smysl i v kontextu knižní předlohy, ale mně přišel vždy nudný. Zdržoval mě od toho, co jsem dělat chtěl.

Takže zcela sobecky bych si přál, aby hra obsahovala alespoň volitelný, zjednodušený režim, kde se nebudu muset tolik věnovat alchymii, a zachová si přitom zcela úchvatné grafické podání, jehož jsme byli svědkem u dílu třetího, nebo bude svět ještě o něco detailnější, hlubší a větší. Nesmí samozřejmě chybět ani poutavý a dobře podaný příběh, ale to už u tohoto studia považuji za samozřejmost. Líbila by se mi možnost vedlejší dějové linie, za nějakou nedůležitou postavu, bez zvláštních schopností, která by řešila problémy všedního života a přežití v tomto ponurém fantasy světě. Ale to je asi záliba, kterou mnoho lidí neocení, takže si moc velké naděje nedělám.

Emanuel Svoboda: Vůbec nic. Herní, knižní i seriálový Zaklínače jsou mi úplně buřt. Pro mě je to příliš holčičí tvorba.