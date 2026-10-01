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Remasterovaný Zaklínač 3 přichází. Na Switchi 2 je to generační skok

Ondřej Zach
Geraltova dobrodružství ze Zaklínače 3 jsou sice stará už víc než dekádu, zájem o ně však neutichá. Remasterovaná verze je dostupná na PC a současné konzole, největší změna je však patrná na Switchi 2.

Od 29. září je na PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S a Switch 2 dostupný Zaklínač 3: Remastered. Majitelé původní hry, což platí i pro verze na první Switch, ho získávají zdarma, přičemž jeho součástí není jen základní hra, ale i obě vydaná rozšíření Srdce z kamene a O víně a krvi.

Do remasterovaných verzí příští rok zamíří placené rozšíření Písně minulosti, které Geraltovo dobrodružství v rámci Zaklínače 3 definitivně uzavře. V Zaklínači 4, který by mohl vyjít už v roce 2028, totiž přebírá otěže Ciri.

Zaklínač 3: Divoký hon (Switch 2, handheld, 720p)

Zaklínač 3: Divoký hon (Switch 2, dock, 1080p)

Remasterovaná verze Zaklínače 3 nemodernizuje jen grafiku, ale dále přepracovává strom schopností, zaklínačské smysly, vylepšuje Geraltův pohyb, animace a spoustu dalších věcí.

Původního Zaklínače 3 se v roce 2019 dokonce podařilo naportovat na Switch. Bylo to za cenu nízkého dynamického rozlišení s minimem detailů, a i když hra nedržela stabilních 30 FPS, hrát to šlo.

Viděli jsme na vlastní oči nové rozšíření pro Zaklínače 3. Je famózní

Nyní tu máme verzi na Switch 2, která skutečně působí jako generační skok oproti Switchi. V handheldu cílí na 720p a 30–40 FPS s VRR, v doku na 1080p a stejné rozmezí; k 40 FPS se přibližuje hlavně na 120Hz televizích. A byť jsem měl nějaké záškuby, po většinu času nepůsobila, že padá pod 30 FPS.

Zaklínač 3 na Switchi (handheld)

Zaklínač 3: Divoký hon (Switch 2, handheld, 720p)

Zaklínač 3 na Switchi (handheld)

Zaklínač 3: Divoký hon (Switch 2, handheld, 720p)

Zatímco u verze na Switch dávalo smysl hrát jen v handheldu, protože na televizi vypadá hra hrozně, u Switche 2 jsou použitelné oba režimy. Tu a tam občas něco doskočí a objevuje se drobné rozmazání například kolem vlasů, výsledek přesto působí jako současná hra na Switch 2. Popravdě jsem čekal, že hra bude vypadat o něco hůř.

V handheldu není co řešit, mít Zaklínače 3 v pořádné verzi na cesty je zkrátka paráda. Co se hraní na televizi týče, remasterovaná verze na Switch 2 vypadá o fous lépe než třeba původní, méně detailní verze na PlayStation 4. Ve srovnání s PS5 / PS5 Pro nebo dokonce PC už Switch 2 podle očekávání prohrává.

Zaklínač 3: Divoký hon (PlayStation 4)

Zaklínač 3: Divoký hon (Switch 2, dock, 1080p)

Jestli si chcete užít maximum toho, co remaster přináší, je adekvátní PC nebo PlayStation 5 Pro jasná volba. Kdo by si ale rád zahrál i na cestách, může bez obav sáhnout po verzi na Switch 2. Kompromisy tu sice stále jsou, ale výrazně menší než u původního Switche.

Zaklínač 3: Divoký hon (Switch 2, dock, 1080p)
Zaklínač 3: Divoký hon (Switch 2, dock, 1080p)
Zaklínač 3: Divoký hon (Switch 2, dock, 1080p)
Zaklínač 3: Divoký hon (Switch 2, dock, 1080p)
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