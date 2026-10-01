Od 29. září je na PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S a Switch 2 dostupný Zaklínač 3: Remastered. Majitelé původní hry, což platí i pro verze na první Switch, ho získávají zdarma, přičemž jeho součástí není jen základní hra, ale i obě vydaná rozšíření Srdce z kamene a O víně a krvi.
Do remasterovaných verzí příští rok zamíří placené rozšíření Písně minulosti, které Geraltovo dobrodružství v rámci Zaklínače 3 definitivně uzavře. V Zaklínači 4, který by mohl vyjít už v roce 2028, totiž přebírá otěže Ciri.
Remasterovaná verze Zaklínače 3 nemodernizuje jen grafiku, ale dále přepracovává strom schopností, zaklínačské smysly, vylepšuje Geraltův pohyb, animace a spoustu dalších věcí.
Původního Zaklínače 3 se v roce 2019 dokonce podařilo naportovat na Switch. Bylo to za cenu nízkého dynamického rozlišení s minimem detailů, a i když hra nedržela stabilních 30 FPS, hrát to šlo.
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Viděli jsme na vlastní oči nové rozšíření pro Zaklínače 3. Je famózní
Nyní tu máme verzi na Switch 2, která skutečně působí jako generační skok oproti Switchi. V handheldu cílí na 720p a 30–40 FPS s VRR, v doku na 1080p a stejné rozmezí; k 40 FPS se přibližuje hlavně na 120Hz televizích. A byť jsem měl nějaké záškuby, po většinu času nepůsobila, že padá pod 30 FPS.
Zatímco u verze na Switch dávalo smysl hrát jen v handheldu, protože na televizi vypadá hra hrozně, u Switche 2 jsou použitelné oba režimy. Tu a tam občas něco doskočí a objevuje se drobné rozmazání například kolem vlasů, výsledek přesto působí jako současná hra na Switch 2. Popravdě jsem čekal, že hra bude vypadat o něco hůř.
V handheldu není co řešit, mít Zaklínače 3 v pořádné verzi na cesty je zkrátka paráda. Co se hraní na televizi týče, remasterovaná verze na Switch 2 vypadá o fous lépe než třeba původní, méně detailní verze na PlayStation 4. Ve srovnání s PS5 / PS5 Pro nebo dokonce PC už Switch 2 podle očekávání prohrává.
Jestli si chcete užít maximum toho, co remaster přináší, je adekvátní PC nebo PlayStation 5 Pro jasná volba. Kdo by si ale rád zahrál i na cestách, může bez obav sáhnout po verzi na Switch 2. Kompromisy tu sice stále jsou, ale výrazně menší než u původního Switche.