Geniální Zaklínač 3 slaví deset let, pro mnohé je to nejlepší hra vůbec Možná vám to stále přijde jako včera, ale nenechte se mýlit: od vydání úspěšného Zaklínače 3: Divoký hon právě uběhlo deset let. 20. května 2025 9:52 3

Autoři chystané online střílečky si kopou hrob, nestydatě kradli grafiku Chystaná online střílečka Marathon od studia Bungie čelí pořádnému problému. Přišlo se na to, že některé grafické prvky ve hře jsou ukradené. Hra má přitom dorazit do prodeje už za pár měsíců, nálada... 20. května 2025 3

Legendární Syberia se víc než dvacet let po vydání dočká moderní verze Syberia bývá označována za jednu z nejlepších adventur všech dob. Stojí za ní již zesnulý belgický autor komiksů a počítačových her Benoît Sokal. A právě první díl se dočká remasterované verze. 19. května 2025 10:57 11

Call of Duty: Warzone Mobile končí Střílečka Call of Duty: Warzone Mobile nenaplnila očekávání Activision Blizzardu a byla stažena z aplikačních obchodů. 19. května 2025 9:35 3

Jeden z nejstarších internetových memů slaví 20 let. Je zábavný i po letech Pamatujete se na jeden z nejstarších internetových memů, který se týkal postavy Leeroy Jenkins z World of Warcraftu? Pokud ano, nerad vám to připomínám, ale od této události už uběhlo dvacet let.... 19. května 2025 16

RECENZE: Hororový Necrophosis stírá hranici mezi hrou a uměním 85 % Co je po smrti? To je otázka, která trápí lidstvo od samotného úsvitu. Nicota? Pokračování v cestě někam dál? Strach z neznáma, co leží za nejzazší hranicí, je jedním z těch největších. Co se ale... PC 19. května 2025 1

KVÍZ: Vzpomenete si na hry, u kterých jsme si v devadesátkách málem zavařili mozek? Dnes už je všeobecná povědomost o videohrách lepší, dříve v nich ale mnoho lidí spatřovalo jen hloupou zábavu pro hloupé lidi. Ano, akčních titulů, ve kterých nešlo o nic jiného než pobít co nejvíc... vydáno 18. května 2025

Největší svět, natřásání zadků. Dvacet zajímavostí o nejočekávanější hře Městská akce Grand Theft Auto 6 je nejočekávanější hra současnosti. Ačkoliv vychází až za rok, venku už je spousta zajímavostí. Pojďme se na dvacet z nich podívat. 17. května 2025 6

Těchto 11 her od Nintenda se dočká bezplatného vylepšení na Switch 2 Nintendo zveřejnilo seznam jedenácti her na původní Switch, které se dočkají bezplatného vylepšení, a na Switchi 2 tak budou fungovat lépe. 16. května 2025 14:45 0

Stáhněte si zdarma hned dvě luxusní hry. Ale pospěšte si Obchod Epic Store opět rozdává dvě PC hry zdarma, ale tentokrát to stojí za to. Na své si přijdou fanoušci zombie akcí a stylových her od českého studia Amanita. 16. května 2025 9:51 10