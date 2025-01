Český youtuber přiznal závislost na hazardu. Prohrál přes milion korun

Závislost na hazardu je dlouhodobě známý fenomén, ovšem vedle obvyklejších situací týkajících se hraní v kasínech či sázení existují i méně nápadné formy. Jednou z nich jsou videoherní loot boxy neboli bedny s náhodnými předměty. Funguje to zcela očekávaně tak, že drahé věci mají nízkou šanci na nalezení a cena bedny je vyšší než průměrná hodnota předmětů v ní.

Přesně na takovou formu hazardu si vypěstoval závislost i Petr Brunner, který o ní nyní promluvil na svém youtubovém kanále. Youtubera aktuálně sleduje skoro 480 tisíc lidí. Brunner video nahrál především proto, aby upozornil na tento problém a varoval ty, co mají k hazardu podobné sklony, aby si dali pozor, a jako příklad, jak taková zdánlivě nevinná zábava může zajít daleko.

Youtuber konkrétně za poslední rok a půl prohrál víc než milion korun rozbalováním beden ve hře Counter-Strike 2. Nejprve pouze přímo ve hře a později i na specializovaných stránkách, které jsou v podstatě online kasiny zaměřujícími se na rozbalování beden do této hry. Postupem času se ze zábavy, kam vkládal volné peníze, stalo utrácení většiny úspor.

„Stydím se, opravdu extrémně,“ prohlašuje Brunner ve videu a vyčítá si, že se kdy do hazardu na webových stránkách vůbec zapojil. A nabádá své diváky: „Řešte ten problém, nesnažte se přesvědčovat ostatní nebo sami sebe, že ‚jsou to moje peníze,‘“ dodává. Podle něj jeho závislost nedošla do tak velkého extrému, kam by až mohla, nicméně prosázený milion rozhodně nejsou malé peníze.

Pod videem se mu sešlo mnoho komentářů i od dalších známých jmen české youtubové scény. „Jako dlouhodobý hráč mobilních her vnímám všechny tyto predátorské mechanismy, jak z lidí vytáhnout prachy, a těžko se mi daří se jim ubránit doteď. Jediná věc, co u toho zachraňuje, je ta, že tam není ten ‚vyhraju to zpátky‘ pocit. Bohužel u csgo beden to neplatí,“ píše například Herdyn, kterého na YouTube sleduje skoro 470 tisíc lidí.

„Je strašný, jak každá druhá hra má prvky gamblení zakomponované přímo v postupu hry nebo odměnách, a to pak normalizuje tu část se skutečnými penězi. Díky za tvůj příběh a velkej respekt za to, že jsi to porazil,“ napsal Benderovi další známý youtuber Sterakdary (přes 400 tisíc odběratelů).

Hazardní hry v Counter-Striku jsou v poslední době hodně sledované téma, na které nedávno natočil video i další známý youtuber pod pseudonymem Coffeezilla. Ten se zaměřuje právě na různé šikmé plochy tohoto světa, kde operují různá online kasina.

Z jeho videa se můžeme třeba dozvědět to, že tyto online portály lákají i nezletilé hráče, často i ve věku okolo třinácti let, kterým zde dovolují hazardovat s vlastními penězi, jelikož stránky často nevyžadují žádné ověření totožnosti a věku. Dokonce se na tuto věkovou kategorii hráčů často i cílí, jelikož právě tito jedinci mají mnohdy vyšší sklony k závislosti na hazardu.

Online kasina s bednami rovněž využívají různých právních kliček, aby nemusela podléhat stejným pravidlům jako tradičnější hazardní portály. Například že neprovozují hazardní hry, ale jen „soutěže či losování“. Vedle toho navazují spolupráce právě s různými streamery, kteří pak ve svých přenosech v podstatě lákají na hraní své publikum.