Černý samuraj dostane kulomet a auto. Nový Assassin’s Creed už má parodii

Málokterá hra se může pochlubit tím, že společně s ní vyjde i parodická varianta. K takové situaci se však schyluje 20. března s vydáním Assassin’s Creed Shadows, kdy se zároveň na Steamu měla objevit i parodie s názvem Yasuke Simulator. Jde sice zjevně o titul spíchnutý horkou jehlou, ale vypovídá to o náladě ve videoherním světě, který zatím není novince od studia Ubisoft moc nakloněný.

Yasuke Simulator si očividně utahuje z toho, že Ubisoft udělal už v období marketingové propagace hry řadu přešlapů týkajících se historicky věrného zobrazení tehdejšího Japonska. Vedle toho spousta kritiků poukazuje na to, že si Ubisoft mohl vybrat něco dobově více typického, místo poměrně obskurní historické postavy Jasukeho, jednoho z mála lidí původem z Afriky, kteří figurovali v v japonských dějinách.

Hra je zcela očividně vyrobená z nakoupených textur a herních mechanik poskládaná tak, aby připomínala parodii na samurajskou hru. Autoři však záměrně do hry navíc přidali vedle boje s mečem také třeba kulomet nebo sportovní automobil, kterým Jasuke může přejíždět nepřátele. Zkrátka to vyhnali do absurdní roviny.

Sami si říkají „HistoryAccurateDevelopers“ (historicky přesní vývojáři) a v popisku hry uvádějí „Náš tým udělal maximum pro to, aby hra naprosto historicky přesné zobrazení feudálního Japonska se samurajem Jasukem.“ Níže v popisu hry také přiznávají, že si k výrobě této hry pomáhali prvky vyrobené umělou inteligencí.

Otázkou samozřejmě zůstává, zda hra vůbec v daném termínu vyjde a zda nebude z nějakého důvodu správci Steamu vymazána předtím, než vůbec stihne vyjít. Co se parodií týče má však Steam celkem volná pravidla.

Kdysi milované vydavatelství Ubisoft je nyní každopádně ve velkých problémech a tak by od chystaného Assassin’s Creed Shadows potřebovalo obrovský úspěch. Zatím to ale vypadá na přesný opak. Kvůli obsazení černocha do hlavní role se hra stala dalším bojištěm kulturních válek, místo jejích nepopiratelných kvalit (viz naše preview) se mezi hráči řeší, kdo edituje na Wikipedii záznamy o historických postavách (viz náš článek), nebo nešťastně provedená sběratelská figurka, která svým designem nechtěně připomíná japonské trauma z atomového bombardování (viz náš článek).