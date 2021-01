KVÍZ: Máte znalosti na to, abyste obstáli ve světě herní jakuzy?

Ve hře je celkem 21 kvízů, které pokrývají široké spektrum oborů od videoher a sportu až po historii, hudbu nebo toxické látky. Některé otázky jsou vcelku jednoduché, ale za jiné by v televizních vědomostních soutěžích byla už pěkná suma peněz. Tedy kromě AZ Kvízu, kde můžete vědět všechno na světě, a pak si stejně vycvakáte čtyři stovky.

Vybrali jsme tedy 30 otázek napříč tématy, abyste si mohli udělat představu, co všechno se tady po vás chce. Až na jednu výjimku jsme se ovšem vyhnuli otázkám z universa Yakuzy i přímo z herního světa nejnovějšího dílu, aby se necítili poškozeni ti, kdo s touto značkou ještě nemají zkušenosti. A jelikož jsme herní web, tak k tomuto tématu jsme naopak vybrali více otázek než v případě ostatních oborů.

Ve hře je na každou odpověď standardní limit 30 sekund plus se to všechno komplikuje tím, že je to v angličtině. Ono se to nezdá, ale než si to v hlavě přechroustáte, tak to chvíli trvá i u vcelku notoricky známých věcí, jako je například skladba Ode to Joy. Pokud si to tedy chcete ztížit, dejte si v našem kvízu třeba limit 15–20 sekund na jednu otázku.