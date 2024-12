Xbox mi zachránil život, tvrdí motorkář, který díky němu přežil nehodu

Neobvyklý příběh se objevil na diskusním serveru Reddit, kde jej sdílel uživatel s přezdívkou Jonzey2282. Ten se právě vracel na svém motocyklu z nákupu, kde pořídil novou konzoli Xbox Series S. Ta se nacházela v jeho batohu, stále zabalená v originálním balení. V momentě, kdy se zařadil do jízdy po jedné z nejrušnějších ulic města, ve kterém bydlí (autor nespecifikoval), srazil jej z boční ulice vyjíždějící nákladní vůz.

Motocyklista se podle vlastních slov zaklínil pod nákladní vůz, který ho navíc pod sebou vlekl několik dalších metrů, než zastavil. Podle všeho právě xbox v batohu posloužil jako štít mezi ním a zemí a navíc zřejmě zabránil tomu, aby uhodil hlavou o zem, jelikož na sobě neměl helmu. Nová herní konzole tedy zároveň pokryla i jeho nezodpovědné jednání.

Po zastavení vozu dotyčný zjistil, že až na jednu zlomeninu v levém chodidle a pár odřenin vyvázl z nehody bez dalších vážnějších zranění. Xbox jej tedy zachránil před poraněním hlavy a vážnějších odřenin zad. K příspěvku na diskusním serveru autor přidává i několik fotografií jeho roztrhaného oblečení a také balení s Xboxem Series S, které působí hodně poničeně. Doma však dotyčného čekalo další překvapení.

Ačkoliv na sobě měl nově zakoupený xbox několik prasklin a stejně tak poničený byl i gamepad, konzole byla stále funkční. „Ta věc se ani na chvíli nezamyslela, když jsem ji zapnul,“ popisuje.

V originálním příspěvku se seběhla celá řada lidí, která mu přála rychlé zotavení, a dokonce mu nabízí i nové příslušenství, aby na xboxu mohl hrát. Spousta lidí mu však také vytýkala, že jezdit bez helmy na motorce je opravdu nezodpovědné a že si příště už snad na takovou věc dá pozor. I sám autor se zamýšlel v příspěvku nad tím, co by se stalo, kdyby neměl záda chráněná krabicí s xboxem. Naštěstí se to nemusel dozvědět.