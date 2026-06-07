Xbox má před sebou těžký úkol. Herní divize Microsoftu, které stále klesají prodeje i celkový podíl na herním trhu, dělá vše proto, aby situaci ještě nějak napravila. Proto dělá velké změny, mluví o novém image, vyměnila klíčové postavy ve vedení a hlavně se vrací k exkluzivním titulům, tedy těm hrám, které si zahrajete pouze na Xboxu a PC s Windows. Jinak řečeno, jsou to hry, které si nezahrajete na PlayStationu.
Přesně to oznámila v úvodu letošní Xbox Games Showcase nová ředitelka Asha Sharma spolu s úvodní ukázkou na akční střílečku Gears of War: E-Day. Tato hra je první v nové éře Xboxu, pro kterou platí, že bude potřeba konzole Xbox Series X/S nebo PC. V kontextu konkurence (Sony, Nintendo), je to vlastně pořád docela široce dostupná hra, jelikož spektrum PC zařízení je opravdu pestré, od klasických stolních počítačů, přes notebooky a specializované handheldy, až třeba po herní modely jako je Steam Machine.
Gears of War: E-Day show Xboxu otevřela i uzavřela, jde aktuálně o titul, do kterého „zelený tým“ vkládá nejvíce důvěry. Úvodní ukázka odhalila dlouhou sekvenci ze hry, kde jsme mohli vidět boj v ulicích země napadené jednotkami z Locust Horde, v rámci které jsme viděli celou řadu efektivních zakončovacích úderů, včetně využití motorové pily. A už je známé i datum vydání, Gears of War: E-Day dorazí (exkluzivně) na Xboxy a PC 6. října.
Následovala však celá řada klíčových značek Xboxu, které již byly potvrzené i pro konkurenční konzoli od Sony, což trochu ubralo na vážnosti tohoto oznámení. První z nich bylo RPG Fable, které v nové ukázce představilo další hlavní postavu a hlavně konečně i přesné datum vydání. Do hry se budeme moci podívat 23. února 2027 na Xboxech Series X/S, PC a PlayStationu 5.
Stejný osud potká i Halo: Campaign Evolved, což je remake kultovního prvního dílu z roku 2001. I ten si zahrajete na PlayStationu 5, a to poměrně brzy, už 28. července. Remake vedle nového grafického kabátu dostane i několik nových misí.
Fanoušci série Plague Tale se brzy dočkají nového dílu, který ve však po příběhové stránce prequel k dění prvních dvou her. Resonance: A Plague Tale Legacy nabídne o poznání akčnější hratelnost oproti předchozím hrám, které byly hlavně o plížení a řešení hádanek. Hra dorazí na konzole a PC už 27. srpna.
Stále platí, že všechno jsou již oznámené hry a to se nemění ani v případě další novinky, remaku Persona 4 Revival. Ten bude obsahovat i veškerý obsah z původní rozšířené edice Persona 4 Golden. Remake vyjde 18. února 2027. Teď si dovolíme ovšem trochu přeskočit dopředu, jelikož ta hlavní novinka pro fanoušky Persony přišla ve formě oficiálního oznámení titulu Persona 6. Úvodní trailer však pouze naznačil hororovou atmosféru a nic moc dalšího, neznáme ani přibližné datum vydání.
Další klíčovou novinkou od Xboxu je pak připomenutí, že State of Decay 3 stále žije. Kooperativní zombie akce v otevřeném světě, na kterou fanoušci čekají jako na smilování už sedm let, by měla vyjít konečně příští rok. Konkrétní datum však stále nemáme, takže to pořád není úplná tutovka.
Následovala ukázka nové sezony Sea of Thieves. Do této multiplayerové pirátské hry přibude uživateli vytvořený obsah (Custom Seas). Na novou sezonu či nový obsah mimochodem v průběhu show lákaly také hry The Elder Scrolls: Online (The Thieves Guild), Fallout 76 (Infestations) a Microsoft Flight Simulator (národní parky Spojených států).
Akční hra Metro 2039 se připomenula s novou kázkou včetně několika pasáží přímo ze hry a oznámila, že vyjde v únoru 2027. A následovaly pak dvě první premiéry: roztomilá hra Bad Magpie se strakou, která krade blyštivé věci a nosí je spadlé hvězdě a novinka Wo Long 2: Wings of Ember, akční čínská hra s různými bojovými uměními a řežbou démonů.
První novinkou přímo od studií Xboxu je nový díl série Hellblade, který však není Hellblade 3, nese totiž jméno Senua. Vypadá to, že stejně jako v případě nového Plague Tale se i tady dočkáme výrazně více akce, i tak ale v traileru byl jasně znát důraz na příběh. Hra působí poměrně zajímavě, fanoušky po nepříliš úspěšném druhém dílu toto oznámení mile překvapilo. Senua vyjde někdy během příštího roku a je trochu s podivem, že i tato novinka zamíří vedle xboxů a PC také na PlayStation 5.
Fanoušky nového Dooma (Doom: The Dark Ages) potěší DLC s názvem Revelations, které dorazí 7. července. Hezkým překvapením pak následně byla první ukázka z chystaného Crazy Taxy World Tour, což je oživení slavné značky od Segy, která se dříve hrála i na arkádových automatech. Připomenout si tuto retro legendu budeme moci už příští rok.
Na nový hardware je zatím ještě brzy, ale Xbox fanouškům v listopadu nadělí novou limitovanou edici konzole Xbox Series X k příležitosti probíhajícího 25. výročí značky, která bude mít průhledné boční panely se zeleným zabarvením. K tomu samozřejmě nabídne i stejný design herního ovladače.
Následovaly oznámení data vydání dodatku do Age of Empires 4: Raiders of the North (podzim 2026) a také datum vydání chystaného akčního RPG Minecraft Dungeons 2 (29. září).
Následně přišli překvapení v podobě čerstvé novinky s názvem Magician: The Devil’s Deal, která působí něco jako Bioshock smíchaný s Dishonored. Hlavní hrdina je kouzelník, který zjevně uzavřel nevýhodnou smlouvu s ďáblem a teď prchá nehostinným světem před následky. Hra má vyjít příští rok a ačkoliv v seznamu platforem na konci traileru chybí PlayStation 5, Xbox tuto hru neoznačil jako exkluzivitu.
Další slibně vypadající hra padá už na tak extrémně nabité září. Je jí Valor Mortis, slibně vypadající soulsovka z pohledu první osoby, která se odehrává v období napoleonských válek. O hře už nějakou dobu víme, teď tedy autoři doplnili, že se do hry pustíme 24. září.
Nová Castlevania: Belmont’s Curse se zde připomenula ukázkou, ve které se dozvídáme datum vydání: 15. října. Hra vypadá jako letošní špička pro všechny fanoušky metroidvanií, pracují na ní spolu s držiteli licence z Konami autoři hry Dead Cells.
Ještě před samotným finále show se předvedly dvě roztomilé hry. Jednou je úplná novinka od studií Serenity Forge a Studio Mayflower, hra ve stylu starých anime filmů s názvem Vivarium. Ta dorazí během příštího roku. A na scénu následně přilétl také dráček Spyro v nové hře Spyro: A Realm Beyond. I na tu se budeme moci těšit až během příštího roku.
Předposlední ukázkou je Clockwork Revolution, ona druhá nová exkluzivní hra pouze pro xboxy a PC. Akční steampunková hra, kterou již Xbox odhalil před rokem sice vypadá celkem dobře, ale nepůsobí jako něco, co by mělo táhnout prodeje konzolí. Autoři navíc doplnili, že hra vyjde až někdy během příštího roku.
Herní třešničky na závěr byly v uplynulém týdnu opravdu vydatné, Sony odhalilo nový God of War, Summer Games Fest pak potěšil fanoušky třetí částí remaku sedmého Final Fantasy. A vzhledem k tomu, že Xbox teď opravdu potřebuje kladné body od fanoušků, měl by na onom prominentním posledním místě show odhalit nějaký pořádný knokaut konkurencí. A tak se rozhodl pro... nový extrakční multiplayerový režim Call of Duty: Modern Warfare 4 s názvem DMZ?
Ano, Xbox jakožto vlastník Activision Blizzard si je plně vědom, že Call of Duty je silná mainstreamová značka, ta však v poslední době spíše prohrává konkurenční boj. A ačkoliv režim v populárním extrakčním žánru může reputaci značky napravit, na poslední místo ostře sledované akce se prostě nehodí. Call of Duty: Modern Warfare 4 společně s klasickou multiplayerovou složkou a DMZ vyjde 23. října.
Závěr show Xboxu pak už patřil rozšířenému pohledu na Gears of War: E-Day. Suma sumárum, Xbox předvedl hezkou show, které však spíše chyběla nějaká pořádně šokující oznámení, byly to spíš jistoty a nutná odhalení dat vydání. A nová strategie exkluzivit zatím nepůsobí moc sebejistě, když je výběr zatím tak malý. No uvidíme, co bude mít Xbox v rukávě dál na pravidelné konferenci v rámci Gamescomu v srpnu.