Nástupce zajímavého roguelike Moonlighter sází především na vylepšenou grafiku (nově v 3D) a ještě propracovanější herní mechaniky. Moonlighter 2: The Endless Vault kombinuje prolézání náhodně generovaných oblastí, sbírání pokladů a vylepšování výbavy vašeho hrdiny. Souboje budou nyní dynamičtější a rozmanitější, dojde samozřejmě i na obtížné souboje s bossy.

Opět bude hrát roli také správa předmětů v batohu hrdiny, abyste si toho z výpravy mohli odnést co nejvíce. No a dojde i na oblíbenou správu virtuálního obchodu, kde se budete snažit prodat za co nejvíce peněz předměty posbírané na výpravách. Moonlighter 2: The Endless Vault vyjde letos na Xbox Series X a S a PC s Windows, dočkají se jej i předplatitelé Game Passu.

Zajímavá sci-fi hra The Alters představuje originální mix mezi survival hrou a správou virtuální vesmírné základny. Budeme hrát za jediného přeživšího havárie expedice na nehostinné planetě. Abychom přežili, bude třeba dát dohromady novou posádku oné mobilní základny. Toho docílíme vytvářením alternativních verzí hlavního hrdiny, které budou formovány různými zásadními rozhodnutími v minulosti protagonisty.

Hra zaujme detailní 3D grafikou i důrazem na příběh. Hra navíc bude vyzývat k opakovanému hraní, jelikož během jednoho pokusu rozhodně nebude možné potkat všechny alternativní osobnosti. Abyste měli celý obrázek o všech možných variantách příběhu, bude třeba hrát víckrát. The Alters vyjde letos na Xbox Series X a S a PC s Windows PC. V den vydání bude hra dostupná také v Game Passu.

Za malou myš si zahrajete ve hře Winter Burrow, která spadá do survival žánru. Vaším cílem bude opravit staré obydlí v lese a vyřešit pár záhad, které se s touto misí pojí. Ve hře budete sice třeba péct koláče nebo plést svetry, ale zároveň jde stále o o hru na přežití, kde je potřeba shromažďovat důležité suroviny. Grafika vypadá roztomile, hra má pro příznivce méně stresujících survival her určitě potenciál. Dočkáme se ji na konzolích Xbox Series X a S, Xbox One a PC s Windows včetně Game Passu ještě letos.

Hra na průzkum přírody ve světě nedaleké budoucnosti se jmenuje Outbound. V ní budete moci sami nebo až ve čtyřech hráčích pracovat na vylepšování vašeho vozu, sbírat nezbytné materiály a stavět obydlí. Hra si zřejmě hodně potrpí na propracovaném systému vyrábění věcí, vylepšování nástrojů a dekoraci vašeho vozu. Ve hře budeme hledat i skrytá tajemství. Outbound vyjde na konzole Xbox Series X a S a PC s Windows příští rok.

A ještě jedna hra s myší v hlavní roli. V titulu Hela zavítáme do 3D světa, přičemž hlavní náplní bude řešení hádanek a průzkum kouzelného lesa z myší perspektivy. Hrát budete moci i s přáteli a to i lokálně v režimu rozdělené obrazovky. Jedním z lákadel hry je také důraz na realistické fyzikální modely herních předmětů. Hela vyjde na Xbox Series X a S společně s PC a zatím nemá datum vydání.