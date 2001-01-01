náhledy
Online hra na hrdiny World of Warcraft je tu s námi už více než dvacet let. Podívejte se, jaký kus cesty hra ušla od prvních zveřejněných konceptů po současnou podobu.
Autor: Bonusweb.cz
Je právě 2. září 2001 a studio Blizzard odhaluje na akci ECTS (European Computer Trade Show) v Londýně online hru na hrdiny ze světa WarCraft. Právě se koukáte na jeden z osmnácti zveřejněných obrázků.
Autor: Bonusweb.cz
Blizzard vstoupil do žánru MMORPG (massively multiplayer online role-playing games) jako nováček, již tehdy měl však jasno, že hra by měla být přístupnější než konkurence.
Autor: Bonusweb.cz
Z obrázku je patrné, že z původního návrhu uživatelského rozhraní zůstala pouze upravená kniha kouzel.
Autor: Bonusweb.cz
Tento obrázek je o rok starší, pochází z akce E3 2002.
Autor: Bonusweb.cz
O rok později, opět na akci E3 (2003), už je na svém místě známé uživatelské rozhraní a systém úkolů.
Autor: Bonusweb.cz
Modely postav jsou z dnešního pohledu jednoduché.
Autor: Bonusweb.cz
Den D nastává 23. listopadu 2004, alespoň tedy v zámoří. Evropští hráči si museli na oficiální start počkat do 11. února 2005.
Autor: Bonusweb.cz
Zóny jsou plné hráčů. Nikdo netušil, co ho kde čeká dál, zkrátka čirá radost z prozkoumávání něčeho úplně nového. Byla to skvělá doba.
Autor: Bonusweb.cz
Mojí první postavou byl Hunter, tedy lovec, kterého doprovází bojový mazlíček.
Autor: Bonusweb.cz
V lednu 2007 vychází první rozšíření nazvané Burning Crusade. Přináší nový kontinent Outland, dvě nové rasy, profesi Jewelcrafting, arény či létání.
Autor: Ondřej Zach
Na obrázku je nová startovní oblast krvavých elfů.
Autor: Ondřej Zach
Rozdíl v herním designu je po letech znát. Instance jsou přímočařejší, mnohé úkoly však zajímavější. Na obrázku vidíte lovce Rexxara s medvědicí Mishou.
Autor: Ondřej Zach
Datadisk Wrath of the Lich King vyšel v listopadu 2008 a kromě rozmanitých prostředí a nového povolání (Death Knight) přinesl i řadu zbytečných zjednodušení.
Autor: Ondřej Zach
Některé oblasti ovšem byly vskutku působivé.
Autor: Ondřej Zach
Cataclysm z prosince 2010 vykročil správným směrem, když navýšil obtížnost a tvůrci přepracovali letitý starý svět. Po nadějném startu ovšem přišlo rozčarování.
Autor: Ondřej Zach
Tvůrci se nebáli překopat staré oblasti. Ne každé to však prospělo, například nová Azshara ztratila své kouzlo. Kdysi to bývala velmi krásná oblast.
Autor: Ondřej Zach
Datadisk Mist of Pandaria (2012) se podle mnohých až příliš odklonil od původní vize hry. Příliš barevný, příliš veselý (alespoň zpočátku).
Autor: Ondřej Zach
Mně se však asijská tematika líbila a myslím si, že v tomto rozšíření dosáhli tvůrci vrcholu z hlediska způsobu, jakým vyprávějí příběh. A grafika byla skutečně nádherná. Mimochodem, aktuálně si lze celou expanzi připomenout znovu tak, jako kdysi v rámci verze Classic.
Autor: Ondřej Zach
Warlords of Draenor (2014) sliboval návrat ke kořenům, což se však podařilo pouze po příběhové stránce. Hra také vyšla s mnoha nedodělky. Blizzard také zkusil osekat obsah, výsledkem čehož byl do té doby nejhorší datadisk vůbec. A podle dostupných informací velmi výrazný pokles předplatitelů.
Autor: Ondřej Zach
Warlords of Draenor lákal na obří PvP zónu Ashran, z níž se vyklubalo obří zklamání. Hráči si také stavěli svoji vlastní základnu Garrison, což ovšem omezovalo sociální interakci. Mimo jiné došlo také k aktualizaci letitých modelů postav a jejich animací.
Autor: Ondřej Zach
World of Warcraft: Legion z roku 2016 byl poměrně vydařený datadisk. Představil mimo jiné nové hratelné povolání Demon Hunter či místa Order Hall, které si lišila právě podle zvoleného povolání.
Autor: BW
Další novinka se týkala škálování. Až do levelu 110 se monstra, úkoly, ale i odměny přizpůsobovaly úrovni hráčské postavy.
Autor: Ondřej Zach
Hráči získali na základě svého povolání zbraň, kterou si postupně vylepšovali.
Autor: Ondřej Zach
Expanze World of Warcraft: Battle for Azeroth z roku 2018 měla vyostřit souboj mezi Hordou a Aliancí.
Autor: Blizzard
Ve hře se objevilo hned několik nových spojeneckých ras, jakou jsou Kul Tiran Human, Zandalari Troll či Lightforged Draenei.
Autor: Ondřej Zach
Nový režim Warfront měl připomenout strategii Wacraft 3. To znamená budování základny, rekrutování jednotek, nakupování vylepšování atd., což se do World of Warcraftu hodí. A zatímco ve Warcraftu hrajeme za velitele, tady jsme se stali pěšákem. Potenciál tu byl, ale využít se ho nepodařilo.
Autor: Ondřej Zach
Expanze World of Warcraft: Shadowlands z roku 2020 vzala hráče do podsvětí. Zpětně ji hodnotím jako vůbec nehorší vydanou expanzi.
Autor: Blizzard
Říše mrtvých lákala na čtyři frakce (Kyrian, Night Fae, Venthyr, Necrolord) s vlastními kampaněmi, schopnostmi a vybavením. Zajímavou novinkou byla roguelike věž Torghast s měnícím se rozložením.
Autor: Ondřej Zach
Původně to vypadalo, že příběh nějakým výraznějším způsobem dotkne ikonické postavy Arthase, ale nakonec z toho nebylo v podstatě nic. Škoda, promarněná příležitost.
Autor: Blizzard
World of Warcraft: Dragonflight z roku 2022 představil nové povolání (Evoker), rasu (Dracthyr) a nový systém létání s draky.
Autor: Ondřej Zach
Fanoušci slavili také návrat větvených talentových stromů, které zprostředkovávají o něco větší flexibilitu.
Autor: Blizzard
World of Warcraft: The War Within z roku 2024 začíná zničením magického města Dalaran.
Autor: Ondřej Zach
Nový režim Delves umožňuje hrát sólo nebo ve skupince kratší dungeonové aktivity. Odměny se odvíjejí podle zvolené obtížnosti. Podle tvůrců je to alternativa ke klasickým dungeonům, které vyžadují specifické role.
Autor: Ondřej Zach
Hra kromě tradičního obsahu nabídla také několik novinek, například heroické talenty, což je nadstavba k původním talentům.
Autor: Ondřej Zach
Připravovaná expanze World of Warcraft: Midnight bude plně odhalena na letošní akci Gamescom v německém Kolíně. Jedním z největších lákadel je nová funkce Player Housing, tedy možnost pečovat o svůj vlastní příbytek.
Autor: Blizzard
Takto může příbytek vypadat. Blizzard slibuje rozsáhlé možnosti přizpůsobení, které se nevážou na jeden styl, i sociální interakce.
Autor: Blizzard
Víme už také, že expanze, která přijde po Midnight, se jmenuje The Last Titan. Uzavře příběh označovaný jako The Worldsoul Saga Storyline, který se táhne přes tři expanze. „To, že s jistotou víme, kam směřujeme, nám dnes umožňuje věnovat se hlubšímu vyprávění příběhu a budování světa, protože s jistotou víme, že předjímáme, zaséváme semínka, která někam povedou. A to je vzrušující po všech stránkách,“ řekli vývojáři.
Autor: Blizzard