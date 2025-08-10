|
KVÍZ: Poznáte podle obrázku herní legendy pro MS-DOS?
Na éru operačního systému MS-DOS většina starších hráčů velmi ráda vzpomíná. Tak schválně, poznáte hry z této doby jen podle obrázků?
KVÍZ: Legendární hra Mafia se vrací. Jak dobře znáte předchozí díly?
Podle mnohých stále nejlepší česká videohra se dočkala nového pokračování. Jelikož jsme naši kopii dostali až souběžně s vydáním, recenzování nám ještě trochu času zabere. Během čekání jsme se však...
Bezplatnou verzi Wolfa 3D hrál každý. Dnes už neuvěříte, jak rychle vznikla
Legendární herní vývojář John Romero poodhalil, za jakých podmínek jeho tým vyrobil legendární Wolfenstein 3D. I přes to, že si podle jeho slov dávali načas, vznikla první bezplatná verze této ikony...
World of Warcraft se za víc než 20 let změnil k nepoznání, podívejte se sami
Online hra na hrdiny World of Warcraft je tu s námi už více než dvacet let. Podívejte se, jaký kus cesty hra ušla od prvních zveřejněných konceptů po současnou podobu.
Co nás čeká a nemine. Do konce roku ještě dorazí spousta herních pecek
Na herním kalendáři ve zbytku roku 2025 zbývá pořád ještě hodně zakřížkovaných políček. Pojďme si zrekapitulovat významnější hry, které mají dorazit během zbývajících měsíců letošního roku. Tento...
ANKETA: Která éra World of Warcraft byla nejlepší?
World of Warcraft je tu s námi už více než dvacet let. Za tu dobu vyšlo už deset expanzí, oznámeny už byly další dvě. Pojďte si zavzpomínat a vyberte, která éra vás bavila nejvíc. Zvolit můžete až...
Nezapomnělo se na ně! Legendární střílečky Heretic a Hexen byly zremasterovány
V digitálních obchodech s hrami se zcela bez varování objevily remasterované verze kultovních stříleček z 90. let Heretic a Hexen. Kromě přizpůsobení se novým technologiím se dokonce dočkaly i zbrusu...
Dvě hry zdarma: bojujte na motorkách a zachraňuje životy na tísňové lince
Epic Store opět rozdává hned dvě hry zdarma. Road Redemption láká na jízdu na motorce okořeněnou souboji, zatímco v 112 Operator se hráči stanou operátory tísňové linky.
PlayStation 5 brzy oslaví páté narozeniny, prodeje už překonaly 80 milionů
Prodeje konzole PlayStation 5 pokračují zhruba v tempu úspěšného předchůdce (PlayStation 4). Meziročně ovšem narostl počet předplatitelů služby PS Plus i prodeje softwaru.
The King is Watching
PCvydáno 6. srpna 2025 13:37, aktualizováno 15:16
Páni pekla u vás doma. Slavné Diablo ožije také ve stolní verzi
Diablo: The Roleplaying Game je připravovaná, oficiálně licencovaná stolní RPG adaptace slavného Diabla. S vydáním se počítá během příštího roku.
I pirátství je lepší než hrát mizernou kopii, zuří autoři virálního hitu
Kooperativní hra Peak slaví nečekané úspěchy, jež už přilákaly první napodobeniny. Autory pořádně podráždila kopie hry nabízená v rámci Robloxu, která je navíc plná mikrotransakcí. Hráče nabádají,...