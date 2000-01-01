Co kdyby se původní World of Warcraft nikdy neposunul do Outlandu, ale zůstal v Azerothu, který by vývojáři dál rozvíjeli. Tak přesně s touto premisou pracuje World of Warcraft: Forever, který vyjde 4. listopadu. Co od něj čekat?
Autor: Blizzard
World of Warcraft: Forever je po retailové verzi a Classicu už třetí iterace hry. Forever má stejnou startovní čáru jako původní WoW, sleduje ale alternativní linii, která dále rozvíjí původní svět. Příběhově se odehrává po nové kampani ve strategii Warcraft III Reforged: Forsaken Kingdom (vyšla v září a je placená), ale ještě před otevřením Molten Core.
Autor: Blizzard
World of Warcraft: Forever má naplnit dnes již otřepané „cesta je cíl“. Cílem není rychle si vylevelovat postavu a spěchat k end-game obsahu, ale užít si vlastní proces. Nové prvky mají působit, jako kdyby tam vždycky mohly být.
Autor: Blizzard
Myšlenka World of Warcraft: Forever není nijak nová. Rozvíjely ji neoficiální servery typu Turtle WoW či Ascension, které nejenom rozšiřovaly původní svět, ale dokonce přidávaly i nové rasy a povolání. Když si na ně právníci Blizzardu letos došláply, bylo nasnadě, že zřejmě chystá něco vlastního.
Autor: Blizzard
Ačkoliv Blizzard slibuje, že bude Forever průběžně rozšiřovat o nový obsah, maximální úroveň postav zůstane na levelu 60.
Autor: Blizzard
Asi nejkontroverznějším prvkem je uvedení nové rasy modrých elfů Skyborne, což by mohla být úlitba pro asijský trh? Hráči odjakživa poptávali úplně jiné rasy, například ogry nebo nagy.
Autor: Blizzard
Skyborne jsou podle nového lore Highborne elfové z Eldre’Thalas, kteří se odtrhli od prince Tortheldrina a tisíce let žili schovaní ve Skywallu na plovoucím ostrově Zephras Isle (jedna z nových zón ve Forever). Kdo bude chtít hrát za Skyborne, bude muset zaplatit jednorázový poplatek. Nejlevnější varianta vychází na 749 korun s bonusovými předměty a možností přednostně si zaregistrovat jméno.
Autor: Blizzard
S tím souvisí i nový přístup k serverům. Hráči už si nebudou volit konkrétní server, ale jen soubor pravidel (normal, PvP, RP) a preferovaný jazyk. Hardcore režim bude až později.
Autor: Blizzard
Forever rozbije ještě jedno původní pravidlo, které Alianci nadělilo paladiny a Hordě šamany. V této linii totiž existují Forsaken Paladinové. Nové jsou i další kombinace ras a povolání, například trpaslík šaman či orkský mág.
Autor: Blizzard
Povolání mají zůstat jednoduchá, ale uchovat si svoji odlišnost. Vývojáři chtějí udržet pomalejší tempo, zabití běžné nepřátelské potvory by mělo trvat 10 až 15 sekund. V dungeonech má opět hrát roli crowd control. Tank udrží tři až čtyři cíle, ne celou místnost.
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Talentové stromy vycházejí z původní myšlenky, ale budou upraveny tak, aby všech 27 variant bylo použitelných, což dříve nebylo. Vývojáři nahradili část pasivních talentů (staly se součástí základní výbavy) aktivními. Venku už jsou různé kalkulačky, takže si můžete zkusit sami naklikat (nejsou samozřejmě finální).
Autor: Classicwowforever
Forever dále představí systém výzev, které jsou sdíleny napříč všemi vašimi postavami a aktivitami. Odměnami jsou nejprve různé perky, například větší šance na další level u profesí, později pak kosmetické předměty.
Autor: Blizzard
Transmog, tedy možnost mít vzhled jiných částí brnění než toho, který máte právě na sobě, je chytře vymyšlený. Pokud totiž zvolíte klasický režim, všichni na sobě budou mít to, co právě nosí. Snadno tak poznáte, kdo proti vám stojí. I tak ovšem sbíráte jiné vzhledy, které si lze kdykoliv zapnout.
Autor: Blizzard
Kromě staré sady dungeonů se hráči mohou těšit i na devět nových: Hall of Thanes (pod Ironforge, úroveň 13–18), Ruins of Lordaeron (Lordaeron, úroveň 15–20), Wetlands Dig Site (nad Whelgar’s, úroveň 24–29), City of Dalaran (Alterac, úroveň 28–33), The Drowned City (Stranglethorn, úroveň 35–40), Krol’dok Stronghold (Riverglades, úroveň 40–45), Alcaz Prison (Dustwallow, úroveň 48–53), Blackmaw Hold (Azshara, úroveň 55–60), Shaper’s Terrace (Un’Goro, úroveň 58–60).
Autor: Blizzard
Vylepšena bude také grafika, která má vypadat tak, jak si ji člověk pamatuje, a ne nutně tak, jak skutečně vypadala. K tomu se vývojáři dopomůžou řadou efektů, jako jsou mlha, dynamické stíny, global illumination či přepracovaná voda. Zůstane i přepínač mezi SD a HD modely postav.
Autor: Blizzard
Betaverze začala 17. září, garantovaný přístup do ní ovšem mají pouze ti, kteří si koupili Skyborne Epic Pack nebo Warcraft Forever Collection a mají aktivní předplatné. Plná verze startuje 4. listopadu, k hraní postačí mít jen aktivní předplatné. Nová rasa vyžaduje jednorázový poplatek.
Autor: Blizzard
World of Warcraft: Forever
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