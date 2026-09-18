World of Warcraft: Forever vrací legendu na začátek. Tentokrát navždy

World of Warcraft: Forever trailer
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04.11.2026 PC
World of Warcraft: Forever trailer
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Podívali jsme se na právě nejprodávanější hry na Steamu podle tržeb v Česku. Jsou zde nejenom stálice, ale i několik skokanů díky probíhajícím slevám a pár novinek. Aby to bylo zajímavější, opět jsme...
Strategie StarCraft nebyly jen sci-fi variací na tehdy milovaný WarCraft. Kromě tří výrazně asymetrických ras na léta dopředu definovaly žánr kompetitivního hraní. StarCraft se na léta odmlčel, ale...
Ačkoli Diablo 5 je ještě léta vzdálené, Blizzard v rámci akce Blizzcon více přiblížil příběh, herní mechanismy a odhalil první tři povolání. Pojďme se v komentované galerii podívat, co zatím víme.
Oznámení nové hry nemusí být vždy ani pro skalní fanoušky šťastná událost. Pokud se objeví oznámení až moc brzy, mnoho let před tím, než si autoři budou finálním produktem jistí, je to vlastně...
Strategie StarCraft nebyly jen sci-fi variací na tehdy milovaný WarCraft. Kromě tří výrazně asymetrických ras na léta dopředu definovaly žánr kompetitivního hraní. StarCraft se na léta odmlčel, ale...
Podívali jsme se na právě nejprodávanější hry na Steamu podle tržeb v Česku. Jsou zde nejenom stálice, ale i několik skokanů díky probíhajícím slevám a pár novinek. Aby to bylo zajímavější, opět jsme...
Oznámení nové hry nemusí být vždy ani pro skalní fanoušky šťastná událost. Pokud se objeví oznámení až moc brzy, mnoho let před tím, než si autoři budou finálním produktem jistí, je to vlastně...
Dobiášova, Liberec - Liberec VI-Rochlice
4 470 000 Kč
Ačkoli Diablo 5 je ještě léta vzdálené, Blizzard v rámci akce Blizzcon více přiblížil příběh, herní mechanismy a odhalil první tři povolání. Pojďme se v komentované galerii podívat, co zatím víme.
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