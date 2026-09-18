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World of Warcraft: Forever vrací legendu na začátek. Tentokrát navždy

Ondřej Zach
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World of Warcraft: Forever

04.11.2026 PC

iDNES.cz

nehodnoceno
Herní karta
Co kdyby se původní World of Warcraft nikdy neposunul do Outlandu, ale zůstal v Azerothu, který by vývojáři dál rozvíjeli. Tak přesně s touto premisou pracuje World of Warcraft: Forever, který vyjde 4. listopadu. Co od něj čekat? To rozebíráme v komentované galerii.

World of Warcraft: Forever trailer

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