ANKETA: Která éra World of Warcraft byla nejlepší?

Ondřej Zach
World of Warcraft je tu s námi už více než dvacet let. Za tu dobu vyšlo už deset expanzí, oznámeny už byly další dvě. Pojďte si zavzpomínat a vyberte, která éra vás bavila nejvíc. Zvolit můžete až tři možnosti.
WoW: Wrath of Lich King

WoW: Wrath of Lich King | foto: Blizzard

World of Warcraft (2005)
120 fotografií

Která éra World of Warcraft vás bavila nejvíc?

celkem hlasů: 76

Upozornění

  • zaškrtnutých možností je více, než je dovoleno.
WoW: Wrath of Lich King
World of Warcraft (2005)
120 fotografií
Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

